Ahora

EEUU, contra la comunidad internacional

Trump ordena la "retirada" de EEUU de 66 entidades internacionales, casi la mitad de ellas dependientes la ONU

Los detalles El presidente estadounidense denuncia que las organizaciones afectadas "socavan la independencia" de Washington, en particular, al promover "políticas climáticas radicales, gobernanza global y programas ideológicos que entran en conflicto con la soberanía y la fortaleza económica de Estados Unidos".

El presidente de EEUU, Donald Trump, ante la ONU
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado este miércoles la "retirada" del país de 66 organizaciones internacionales, incluidas una treintena de entidades de la ONU a las que acusa de actuar contra los intereses nacionales en cuestiones relaciones con su seguridad, economía o soberanía.

Así lo recoge un memorando firmado por el mandatario que obliga a "todos" los Departamentos y agencias a no "participar" ni financiar a 31 organizaciones de Naciones Unidas y otras 35 no pertenecientes al organismo multilateral, sin aportar nombres, alegando que "operan en contra de los intereses nacionales, la prosperidad económica o la soberanía de Estados Unidos".

La medida, señala el escrito, impedirá que el dinero de los contribuyentes acabe en entidades que "promueven agendas globalistas por encima de las prioridades estadounidenses o que abordan cuestiones importantes de manera ineficaz o ineficiente", sino que éste se asignará "mejor de otras maneras para apoyar las misiones pertinentes".

En esta línea, Trump denuncia que las organizaciones afectadas "socavan la independencia" de Washington, en particular, al promover "políticas climáticas radicales, gobernanza global y programas ideológicos que entran en conflicto con la soberanía y la fortaleza económica de Estados Unidos".

"Los contribuyentes estadounidenses han gastado miles de millones en estas organizaciones con escasos resultados, mientras que estas suelen criticar las políticas de Estados Unidos (...) Al abandonar estas entidades, el presidente Trump está ahorrando dinero a los contribuyentes y reorientando los recursos hacia las prioridades de 'America First' (Estados Unidos primero)", agrega el documento.

El texto recuerda que la Administración Trump ya ordenó la retirada del Acuerdo Climático de París y del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDHNU) y prohibió cualquier financiación futura para la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA).

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Última hora en Venezuela, en directo | Trump advierte de que la intervención de EEUU en Venezuela podría durar años
  2. Sánchez condena las ansias imperialistas de Trump y advierte del "peligroso precedente" que se crea: "Es una derrota para las democracias"
  3. Junqueras anuncia un acuerdo con el Gobierno sobre el modelo de financiación: "Algo parecido pasará para el conjunto de las CCAA"
  4. Aldama apunta a Ábalos y a Koldo: reconoce los delitos de organización criminal, cohecho y aprovechamiento de información privilegiada
  5. El Gobierno llega a un acuerdo con la iglesia española para la reparación económica de las víctimas de pederastia
  6. La DGT dará un "plazo razonable" antes de empezar a multar por no llevar la baliza V16