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Proyecto de ley

El Gobierno da luz verde a la norma que regula los 'true crimes' para dar mayor protección a las víctimas

Los detalles Además, la normativa incluye una legislación contra las 'deepfakes', considerando ilegítimo el uso y difusión de imágenes o voces manipuladas sin consentimiento a través de la inteligencia artificial (IA).

Rosa Peral asegura que no supo que su pareja murió hasta 4 días después del crimen de la Guardia Urbana: "Estaba bloqueada" Imagen de archivo de Rosa Peral.laSexta.com
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El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes el proyecto de ley que regula los denominados 'true crimes' con el objetivo de dar mayor protección a las víctimas de estos delitos, de tal manera que se considera injerencia en el derecho a la protección del honor siempre que el victimario obtenga algún tipo de rendimiento económico o proyección personal con ese 'true crimes'.

Además, la normativa incluye también una legislación contra las 'deepfakes', considerando ilegítimo el uso y difusión de imágenes o voces manipuladas sin consentimiento a través de la inteligencia artificial (IA).

El Gobierno da así luz verde a un texto impulsado por los ministerios de Justicia y Juventud e Infancia, que irá ahora al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria.

La nueva norma considera ilegítimo el uso sin autorización de la imagen o la voz de una persona que haya sido creada, simulada o manipulada con IA o tecnologías similares, y establece que compartir imágenes personales en una red social no supone que terceros puedan usarlas en otras redes o canales de difusión.

Establece en 16 años la edad en la que los menores pueden prestar su consentimiento para facilitar su propia imagen, en línea con el proyecto de ley de protección a los menores en el entorno digital y también regula el consentimiento de las personas con discapacidad.

No obstante, se protege la libertad de expresión y la libertad creativa. Así, en el caso de personas de proyección pública, en un contexto creativo, satírico o de ficción, se puede utilizar inteligencia artificial, haciendo constar, en todo caso, que esas imágenes provienen de la utilización de esa tecnología.

La norma establece unos criterios para calcular las indemnizaciones en línea con la jurisprudencia. De esta manera, se fijan los criterios para que los jueces ponderen la gravedad de las intromisiones: repercusiones sociales, reincidencia o gravedad de las expresiones empleadas.

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