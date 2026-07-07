Estallan artefactos explosivos en Damasco, Siria, cerca de un hotel donde estaba previsto que se alojara Macron

El humo y las llamas se elevan en el lugar donde estallaron artefactos explosivos cerca de un hotel donde debía alojarse el presidente francés Emmanuel Macron, en Damasco, Siria

Los detalles Tras las explosiones, se han acordonado las carreteras y se han puesto en marcha medidas de seguridad.

Este martes, explosiones sacudieron Damasco, cerca de un hotel donde se esperaba la llegada del presidente francés, Emmanuel Macron. Tras el incidente, se implementaron medidas de seguridad en la zona. Macron es el primer líder europeo en visitar Siria desde que Ahmed al Sharaa asumiera el poder tras derrocar a Bachar al Asad en 2024. La visita de Macron, mantenida en secreto hasta su llegada, busca reforzar la cooperación económica y política entre ambos países. Las relaciones bilaterales se habían roto tras un ataque a la embajada francesa en 2011, pero comenzaron a mejorar tras la caída del régimen de Al Asad.

Este martes han estallado artefactos explosivos en Damasco, la capital de Siria, cerca de un hotel donde estaba previsto que se alojara el presidente francés, Emmanuel Macron, según ha informado una fuente de seguridad.

Según la televisión oficial Al Ejbariya, las explosiones tuvieron lugar cerca del hotel Four Seasons de Damasco y las fuerzas de seguridad han comenzado una operación de peinado e identificación, sin que se informe de momento de víctimas.

Tras las explosiones, se han acordonado las carreteras y se han puesto en marcha medidas de seguridad. Un testigo de Reuters ha escuchado las explosiones en las inmediaciones y ha visto cómo se elevaba humo.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, mantiene sin cambios el programa oficial de su visita de dos días a Damasco, pese a las explosiones registradas este martes en las inmediaciones del hotel donde se aloja, según han informado fuentes del Elíseo.

"El programa continúa", han señalado fuentes de la Presidencia francesa, que han precisado que en el momento de las explosiones Macron se encontraba en el Palacio Presidencial, donde mantiene una reunión con el presidente sirio y las respectivas delegaciones de ambos países.

El primer gran líder de la UE que visita Damasco

Con esta visita oficial, Macron se convierte en el primer jefe de Estado europeo que viaja a Siria para reunirse con el presidente sirio, Ahmed al Sharaa, desde que este encabezara el derrocamiento de Bachar al Asad con una rápida ofensiva en diciembre de 2024 y asumiera posteriormente el poder.

La fecha del viaje se mantuvo en secreto hasta la llegada del mandatario francés a la capital siria y está previsto que, tras su visita a Damasco, Macron se desplace a Ankara para participar en la cumbre de la OTAN.

El presidente francés viaja acompañado por una delegación integrada por inversores y representantes de empresas francesas, en una muestra del interés de ambos países por reforzar la cooperación económica, además del diálogo político y las relaciones bilaterales.

La visita, calificada por medios franceses como histórica, abre una nueva etapa en las relaciones bilaterales entre Damasco y París, las cuales permanecieron rotas durante más de una década después del ataque contra la embajada francesa en julio de 2011 y de la decisión de Francia, en 2012, de cerrar su representación diplomática y respaldar las sanciones de la Unión Europea contra el Ejecutivo de Al Asad.

En los años posteriores, la Justicia francesa emitió varias órdenes internacionales de arresto contra el expresidente sirio por presuntos crímenes de guerra y ataques con armas químicas, además de condenar en ausencia a tres altos responsables de los servicios de seguridad sirios por la muerte del empresario franco-sirio Mazen Dabbagh y de su hijo Patrick.

El acercamiento entre ambos países comenzó tras la caída del antiguo régimen de Al Asad y su huida a Rusia en diciembre de 2024. Ese mismo mes, una delegación diplomática francesa visitó Damasco y, en mayo de 2025, el presidente sirio, Ahmed al Sharaa, viajó a París invitado por Macron. Durante ese encuentro, el mandatario francés reiteró su apoyo a la soberanía y la integridad territorial de Siria y expresó su disposición a trabajar para favorecer el levantamiento de las sanciones impuestas por la Unión Europea al país.

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