Ahora

Reacciones a un histórico discurso

Bolaños, tras las críticas del papa al aborto y la eutanasia: "Hay diferencias, las abordamos con respeto"

Los detalles El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes habla de "respeto mutuo" entre el Gobierno y la Iglesia, al mismo tiempo que reivindica los acuerdos "insólitos" a los que han conseguido llegar.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en el Congreso de los Diputados para escuchar el discurso del papa León XIV
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Félix Bolaños celebra el discurso del papa León XIV en el Congreso de los Diputados. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha comparecido ante los medios tras salir de la Cámara Baja, elogiando el discurso "claro y valiente" que ha interpelado a "todas las personas tanto en el Gobierno como en el Parlamento".

"Hay cuestiones que el papa está diciendo con toda claridad en los grandes debates que afectan al planeta: que hay que apoyar la paz, que hay que apoyar la diplomacia, que hay que apoyar los derechos humanos, el derecho internacional, que no hay que dejarse llevar por la ley del más fuerte", destaca el ministro.

Bolaños ha incidido en la materia migratoria y en el "apoyo a lo débiles" que vienen a Europa. "Son líneas del discurso del papa con las que el Gobierno está absolutamente alineado. Nosotros creemos en la paz, creemos en la diplomacia, creemos en el derecho internacional y creemos en la dignidad de todas las personas, vengan de donde vengan", añade.

"Respetamos todas las posiciones políticas y todas las posiciones que tiene la Iglesia católica. Toda la relación que hemos tenido en la Iglesia en estos últimos años ha dado lugar a cuatro acuerdos bien importantes; no había acuerdos con la Iglesia católica desde el año 2006. Los cuatro últimos grandes acuerdos que ha llegado el Gobierno con la Iglesia han sido en los últimos cinco años. Y ese contexto de lealtad, de acuerdos supone, por supuesto, el respeto mutuo", ha comentado Bolaños, antes de reconocer que existen "diferencias" que se intentan solventar "escuchando al otro".

"No podemos estar más de acuerdo [con el papa] y por supuesto que respetamos las posiciones en las que la Iglesia tiene una diferencia con la posición del Gobierno. Pero insisto en los dos grandes debates no ya en España, no ya en Europa, en el mundo, que es la defensa de la paz, la defensa del derecho internacional y la defensa de la dignidad humana. El discurso del papa es absolutamente concordante y coherente con la posición del Gobierno de España", ha sentenciado el ministro.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. El papa lanza un mensaje contra el aborto y la eutanasia en el Congreso: "Toda vida debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural"
  2. El Gobierno ignora las anotaciones de Leire Díez que apuntarían a Sánchez e insiste en que no se reunió con la fontanera del PSOE
  3. Un juez admite una querella de PP y VOX por el rescate de Air Europa y cita como investigado al expresidente de la SEPI
  4. Fuego cruzado en Oriente Medio: Israel desoye a Trump y ataca a Irán, que responde con más misiles
  5. Un terremoto de magnitud 7,8 golpea el sur de Filipinas y provoca varias alertas de tsunami: hay 14 muertos y más de 100 heridos
  6. Oficial: Rotunda victoria de Florentino Pérez para volver a ser presidente del Real Madrid