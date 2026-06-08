Bolaños, tras las críticas del papa al aborto y la eutanasia: "Hay diferencias, las abordamos con respeto"

Los detalles El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes habla de "respeto mutuo" entre el Gobierno y la Iglesia, al mismo tiempo que reivindica los acuerdos "insólitos" a los que han conseguido llegar.

Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, elogió el discurso del papa León XIV en el Congreso, calificándolo de "claro y valiente". Destacó cómo el papa interpeló a todos en el Gobierno y Parlamento sobre temas cruciales: paz, diplomacia, derechos humanos y el rechazo a la ley del más fuerte. Bolaños subrayó la alineación del Gobierno con el discurso papal, especialmente en materia migratoria y apoyo a los débiles en Europa. Además, resaltó los recientes acuerdos con la Iglesia católica, destacando el respeto mutuo a pesar de las diferencias, y afirmó que ambos comparten la defensa de la paz y la dignidad humana.

Félix Bolaños celebra el discurso del papa León XIV en el Congreso de los Diputados. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha comparecido ante los medios tras salir de la Cámara Baja, elogiando el discurso "claro y valiente" que ha interpelado a "todas las personas tanto en el Gobierno como en el Parlamento".

"Hay cuestiones que el papa está diciendo con toda claridad en los grandes debates que afectan al planeta: que hay que apoyar la paz, que hay que apoyar la diplomacia, que hay que apoyar los derechos humanos, el derecho internacional, que no hay que dejarse llevar por la ley del más fuerte", destaca el ministro.

Bolaños ha incidido en la materia migratoria y en el "apoyo a lo débiles" que vienen a Europa. "Son líneas del discurso del papa con las que el Gobierno está absolutamente alineado. Nosotros creemos en la paz, creemos en la diplomacia, creemos en el derecho internacional y creemos en la dignidad de todas las personas, vengan de donde vengan", añade.

"Respetamos todas las posiciones políticas y todas las posiciones que tiene la Iglesia católica. Toda la relación que hemos tenido en la Iglesia en estos últimos años ha dado lugar a cuatro acuerdos bien importantes; no había acuerdos con la Iglesia católica desde el año 2006. Los cuatro últimos grandes acuerdos que ha llegado el Gobierno con la Iglesia han sido en los últimos cinco años. Y ese contexto de lealtad, de acuerdos supone, por supuesto, el respeto mutuo", ha comentado Bolaños, antes de reconocer que existen "diferencias" que se intentan solventar "escuchando al otro".

"No podemos estar más de acuerdo [con el papa] y por supuesto que respetamos las posiciones en las que la Iglesia tiene una diferencia con la posición del Gobierno. Pero insisto en los dos grandes debates no ya en España, no ya en Europa, en el mundo, que es la defensa de la paz, la defensa del derecho internacional y la defensa de la dignidad humana. El discurso del papa es absolutamente concordante y coherente con la posición del Gobierno de España", ha sentenciado el ministro.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido