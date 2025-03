Bolaños carga contra Feijóo por la defensa que ha hecho de Vox: "Quien con ultras se acuesta, mojado, ultra y machista se levanta"

Félix Bolaños ha cargado contra Alberto Núñez Feijóo por la defensa que el líder 'popular' ha hecho de Vox criticando al Gobierno por no convocar a Vox a las reuniones para analizar la seguridad de Europa y Ucrania y le ha advertido que "quien con ultras se acuesta, mojado, ultra y machista se levanta".

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes lo ha asegurado en su intervención en el Congreso del PSdeG en Santiago de Compostela, donde Bolaños ha hecho esta reflexión a raíz de la no convocatoria de Vox a las reuniones del Gobierno con el resto de grupos parlamentarios para analizar la seguridad de Europa y la situación en la guerra de Ucrania.

Pedro Sánchez aseveró esta semana que, a partir del próximo jueves, llamará a todos los grupos parlamentarios salvo a Vox para citarse en reuniones presenciales. Según el presidente, su objetivo es intercambiar opiniones sobre los desafíos que tiene Europa y también acerca del planteamiento que tiene el Gobierno de España. No obstante, en las reuniones no participará Vox porque, según el presidente, "tenemos muy clara su visión" para compartir esa información con ellos y también "la posición del Gobierno de España desde el inicio de la guerra".

Tras esta decisión, Alberto Núñez Feijóo salió en defensa de Vox y mostró su sorpresa por el "apartheid" que, según él, el Gobierno está haciendo con la tercera fuerza política del país (Vox). En respuesta a esas palabras de defensa del partido ultraderechista, Bolaños ha advertido al líder 'popular' que "quien con ultras se acuesta, mojado, ultra y machista se levanta".

Además, Bolaños ha defendido la decisión de Sánchez y ha justificado que el Ejecutivo no invita a Vox a esta ronda de reuniones porque "cada vez que los llamamos, no vienen nunca". El ministro de Presidencia ha recordado que el partido de Santiago Abascal ya ha demostrado que no reconoce a este "gobierno democrático porque ellos son escasamente democráticos".