Bolaños carga contra Ayuso y su pareja: "El delincuente confeso, pa' casa; perdón, quería decir ciudadano ejemplar"

Félix Bolaños ha intervenido en el Congreso del PSOE en Madrid. El ministro de Justicia, en el día de en que Óscar López ha presentado su proyecto para la Comunidad, ha cargado contra Isabel Díaz Ayuso y también contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña.

"En 2027, adiós a Ayuso. Ayuso, 'pa' casa. El delincuente confeso, 'pa' casa. Oh, perdón, he dicho delincuente confeso... Quería decir ciudadano ejemplar. 'Pa' casa. Ayuso, 'pa' casa'. El hermano comisionista, 'pa' casa. El jefe de gabinete, pa' casa", ha expresado Bolaños haciendo referencia al p'alante de la presidenta y de Miguel Ángel Rodríguez.

Y no ha sido lo único que ha dicho Bolaños sobre la administración de Isabel Díaz Ayuso: "El único Gobierno de ultraderecha puro es el suyo. Odio, crispación, xenofobia... Todo para tapar su incompetencia. ¿Alguien puede decir algo que hayan hecho por la ciudadanía? Tienen a medios de ultraderecha, ¿cuánto le apoyarían si no les funcionara la señora Ayuso?"

"Adiós al Gobierno de ultraderecha de Ayuso"

"No es normal que haya tanta gente en Madrid que cada día vive peor. Que haya un Gobierno que cada día se dedique a crispar, a odiar y a insultar. Adiós al Gobierno de ultraderecha de Ayuso en la Comunidad de Madrid. Adiós a las mentiras, al odio y a la crispación. Y hola al Estado del Bienestar", ha afirmado antes de dar paso a Óscar López.

Así ha sido el término de su intervención. En el comienzo, Bolaños ha afirmado que el "PSOE es el único partido capaz de conseguir igualdad de oportunidades". "Albares, de Usera; López, de San Blas; yo, de Aluche. Somos los únicos capaces de hacer que la hija de una familia pueda estudiar. De garantizar la sanidad. De que tengas una vida digna en tu vejez", ha relatado.

"Que las pensiones suban lo que sube la vida. Ay, Feijóo... que no cuela. Que sabemos que votas que sí porque no necesitamos tu voto. Que no te entienden ni los tuyos", ha recordado mencionando al líder del PP en referencia al decreto ómnibus y al giro de los populares en su voto al respecto al mismo.

"Atacan al Gobierno de Sánchez porque es el mejor del mundo"

En ese sentido, ha apuntado a "una gran internacional ultra": "No nos equivoquemos. Su objetivo no es mentir o crispar. No, ese ese el medio. Mentir es el medio para recortar el Estado del Bienestar".

"Atacan al Gobierno de Pedro Sánchez porque es el mejor del mundo. Lo ha dicho la OCDE, porque somos los que más crecemos. Y como somos progresistas, los que más repartimos. Vamos a multiplicar por cuatro y a poner por Ley becas para opositar a una judicatura, para que el más humilde pueda ser juez", ha afirmado Bolaños.

Albares: "Madrid es el laboratorio del Partido Popular"

José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, afirma que "Madrid es el laboratorio de los experimentos del PP", y considera que ahora están experimentando "con la internacional reaccionaria".

"Lo único que construye hospitales públicos, que garantiza la educación pública y las pensiones son los votos al PSOE en Madrid", ha expresado Albares durante su intervención en Leganés.

Todo, en el marco del Congreso del PSOE en Madrid. En un día en el que Óscar López inicia su andadura como líder de los socialistas madrileños, después del adiós de Juan Lobato, ante el reto de derrotar a Ayuso en uno de los grandes bastiones del Partido Popular en España.