Bernabé carga contra la "despreocupación del Consell" en las "horas más críticas" de la DANA: "¿A qué juegan desde el primer día?"

¿Qué ha dicho? La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha puesto a Mazón como "el denominador común" de todos los cambios de versión. "Paren de intentar ocultar lo que hicieron", dice.

Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, ha criticado la "despreocupación generalizada" del Consell de la Generalitat durante la DANA del 29 de octubre, en la que murieron 228 personas. Según Bernabé, el Gobierno valenciano, incluido el president Carlos Mazón, cambió de versiones sobre lo ocurrido, generando confusión y dolor entre las víctimas. Bernabé ha señalado que la vicepresidenta y otros miembros del Gobierno también estaban despreocupados en momentos críticos. Ha destacado que la gestión fue inadecuada y ha instado a asumir responsabilidades en lugar de ocultar los hechos.

Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, ha reprochado la "despreocupación generalizada" del Consell de la Generalitat en las "horas más críticas" de la DANA del 29 de octubre, en la que murieron 228 personas. "Se fueron borrando todos, desdibujando. Parece que nada pasó", ha expresado ante los medios de comunicación en Valencia.

Además, se ha referido a la carta abierta remitida a la prensa por la periodista Maribel Vilaplana, con quien Carlos Mazón comió en El Ventorro durante la tragedia del 29-O. En sus palabras, Bernabé ha rechazado "juzgar a quien no tenía ninguna responsabilidad" mientras afirma que es "la enésima versión sobre lo que pasó esa tarde alrededor del president de la Generalitat".

Bernabé ha denunciado lo que es "el denominador común" desde la DANA: "La mentira y el cambio de versiones. Aquí cada uno ha dado una diferente. Mazón ha cambiado su relato según también dónde ha ido. Si ha ido al Parlamento valenciano, si lo han pillado en la puerta de no sé dónde o saliendo por la puerta de atrás de no sé qué otro sitio. Y ha dicho otras horas".

"¿Cuántas versiones vamos a tener? ¿A qué están jugando desde el primer día? ¿A confundir a los valencianos? Esto solo genera más dolor entre las víctimas. El denominador común que genera toda la presión, toda la tensión y todo el dolor. El que hace que cambien las versiones según la ocasión es Carlos Mazón", destaca Bernabé, quien insiste en que el president "se tiene que ir".

"En el Consell se fueron borrando"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, en ese sentido, ha lamentado que "desgraciadamente" se han conocido otros hechos que demuestran que "no solo Mazón estuvo despreocupado": "Es todo el Gobierno valenciano. Su president, su vicepresidenta, los consellers y el que pasaba por la puerta. Todos estaban despreocupados en las horas más importantes, donde ya morían personas en nuestra provincia".

Bernabé ha hecho especial mención que Camarero, "segunda máxima responsable en la Comunitat Valenciana y responsable de las residencias donde hubo muertos", se conectó al CECOPI para irse luego a una gala de premios. Allí también estaba Vicente Martínez Mus, conseller de Infraestructuras.

"Se ve que le pareció que no era relevante lo que escuchamos desde las 17:00 a las 17:40. Claro que hablamos de Forata y estábamos preocupados. Yo lo que no estaba era tranquila de nada, y no se me habría ocurrido moverme de la silla. En el Consell se fueron todos, se fueron borrando", afirma.

"Es darle vueltas a todo 200 veces"

Bernabé ha hecho énfasis a los ocho meses de instrucción sobre la gestión de la DANA: "Solo hay que cogerse todos los testimonios de los que hemos pasado por allí. Estoy segura de que habrá declaraciones de la propia vicepresidenta haciéndose eco de que entre las 17:00 y las 17:40 se habló de la prensa de Forata y del colapso inminente".

"Todo esto es abundar en el dolor, en la hipocresía y, sobre todo, en querer darle vueltas a todo 200 veces. Es una evidencia que aquí se actuó mal, que se hizo mal y que había una despreocupación por quienes tenían que estar más preocupados. Paren de intentar ocultar lo que hicieron y asuman la responsabilidad", ha concluido.