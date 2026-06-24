Benjamín Prado responde a Miguel Ángel Rodríguez: "Ha defendido bastante más Isabel Díaz Ayuso a su novio que Sánchez a su mujer"

Más Vale Tarde debate sobre las comparaciones entre los problemas judiciales de Begoña Gómez y Alberto González Amador y tanto Benjamín Prado como Antonio Maestre coinciden en que en eso, "le sale a perder a Ayuso".

En el bronco debate de hoy en el Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez hacía referencia a Isabel Díaz Ayuso por los procesos judiciales que involucran a su novio.

Miguel Ángel Rodríguez reaccionaba con un tuit en el que le recomendaba quitarse "a Ayuso de la cabeza" y buscarse "un psicólogo" y donde terminaba con su ya habitual "p'alante".

Benjamín Prado le responde en Más Vale Tarde y le recuerda que "ha defendido bastante más y bastante más veces Isabel Díaz Ayuso a su novio que Pedro Sánchez a su mujer".

En esa comparativa, afirma Antonio Maestre, "le sale a perder a Ayuso" dados los indicios contra González Amador. Además, señala que mientras el PP se emplea con dureza en los casos de Zapatero o Ábalos, cuando se refiere a los del novio de Ayuso "mira para otro lado".

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