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Diego Fuoli

Denuncian al portero del Sabadell por un delito de odio tras iniciar un cántico contra Sánchez

Los detalles La Federación de Asociaciones Vecinales de Sabadell (FAVS) ha presentado una denuncia en los juzgados contra el guardameta y ha solicitado en el consistorio una petición de que se le declare persona "non grata" en la ciudad.

Se viraliza el cántico contra Pedro Sánchez del portero del Sabadell durante la celebración del ascenso.
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La Federación de Asociaciones Vecinales de Sabadell (FAVS) ha presentado una denuncia en los juzgados contra el portero del Centre d'Esports Sabadell, Diego Fuoli, por un delito de odio, después de que el guardameta diera pie a la afición a insultar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la celebración del ascenso.

Los hechos denunciados ocurrieron el pasado 20 de junio durante el acto institucional de celebración del ascenso del club a Segunda División, celebrado en el balcón del ayuntamiento de la ciudad. Allí, el guardameta dijo: "Voy a soltar aquí una expresión y vosotros contestáis con lo que os salga".

A continuación, pronunció el nombre del presidente del Gobierno y algunos de los asistentes a la celebración completaron la frase con un insulto. Por ello, la entidad vecinal ha anunciado la presentación de estas acciones legales al considerar que lo sucedido podría ser constitutivo de una infracción penal por odio.

Según el escrito presentado, recogido por la Agencia Efe, Fuoli incitó a los aficionados congregados en la plaza de Sant Roc a completar una expresión ofensiva dirigida al jefe del Ejecutivo, escena que derivó en insultos coreados por una parte del público.

Además de la denuncia judicial, la FAVS ha registrado una instancia en el consistorio para que se estudie la declaración del deportista como persona "non grata" en Sabadell. Asimismo, la federación ha solicitado formalmente al Centre d'Esports Sabadell la apertura de un expediente disciplinario "contundente" contra el guardameta arlequinado. La organización considera necesario que el club tome medidas internas ante un comportamiento que empañó la celebración oficial del éxito deportivo en la ciudad.

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