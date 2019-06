Begoña Villacís: "No sería buena política simplemente revertir Madrid Central"

La nueva vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, se ha pronunciado en contra de la "reversión total" de Madrid Central, en una entrevista con el diario 'El Mundo' en la que ha señalado que liquidar por completo el proyecto "no sería buena política".

"Es verdad que Vox y el PP llevaban en el programa la reversión total de Madrid Central", ha señalado sobre esta medida, que entró en vigor a finales del año pasado con una zona de acceso restringido al tráfico en el centro de la capital, "pero para nosotros no sería buena política simplemente revertirlo todo".

"Hay que hacer las cosas con cabeza", ha advertido la política de Ciudadanos. "Ahora que se ha puesto en marcha se sabe que hay cosas que no funcionan y hay que escucharles y adaptar la medida a lo que la gente necesita, pero la reversión total no me parece que sea la opción", ha agregado.

En cuanto a la "amnistía" para los multados por Madrid Central anunciada por el nuevo alcalde, José Luis Martínez-Almeida, Villacís ha afirmado que "el sistema es deficiente, es algo que hemos apreciado, que el Ayuntamiento anterior también apreció y por eso ha tenido que invalidar sus multas". "Nosotros queremos hacer las cosas bien y no de forma chapucera y deprisa", ha apuntado.