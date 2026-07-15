El PP carga contra el Gobierno tras la condena a David Sánchez: "Todos los regímenes autoritarios empiezan igual, atacando a los jueces"

El contexto La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado al hermano de Pedro Sánchez a nueve años de inhabilitación para empleo público por prevaricación.

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, criticó al Gobierno tras la condena a David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, a nueve años de inhabilitación por prevaricación. Muñoz acusó al Ejecutivo de atacar a los jueces, una táctica común en regímenes autoritarios. A pesar de la sentencia, el Gobierno defendió la inocencia de David Sánchez, afirmando que no había pruebas suficientes. Muñoz señaló que el fallo judicial no reconoció tráfico de influencias, pero sí la creación de una plaza para Sánchez. Además, criticó que el entorno del presidente se beneficia de casos de corrupción. La tensión política aumentó tras los comentarios del ministro Óscar Puente hacia el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha cargado este miércoles contra el Gobierno tras la condena a David Sánchez. "Todos los regímenes autoritarios empiezan igual, atacando a los jueces", ha asegurado Muñoz en una entrevista en Al Rojo Vivo.

La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, a nueve años de inhabilitación para empleo público por prevaricación. El Gobierno ha cerrado filas y, pese a la sentencia, ha defendido la inocencia del hermano de Pedro Sánchez. "Respetamos la sentencia, pero obviamente no la compartimos", ha asegurado este martes la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz.

Fuentes de Moncloa a laSexta han criticado que es "una barbaridad que se condene a un inocente sin pruebas". Así, aseguran que en el juicio se desmontaron todas las acusaciones". "Mas allá de nuestras quinielas creemos que era evidente que no había pruebas. Esperábamos la absolución", han indicado, aunque han añadido que confían en el Tribunal Supremo.

Al ser preguntada por esto, Ester Muñoz ha señalado que "tenemos un sistema garantista que cualquier persona que considere que está siendo vulnerado sus derechos puede denunciarlo".

"Cuatro jueces, una de instrucción perseguida por las cloacas del Partido Socialista y tres magistrados de la Audiencia Provincial de Badajoz, entienden que ha quedado acreditado la prevaricación por parte del hermano del presidente del Gobierno en calidad de cooperador necesario. Como en todos los juicios, esto puede ser recurrido y entiendo las cuestiones jurídicas que puedan debatir. Ahora, los argumentos que está dando el Gobierno no son jurídicos", ha asegurado Muñoz.

Así, ha reconocido que hay una cosa que le "preocupa sobremanera": "Todos aquellos regímenes autoritarios gobernados por populistas siempre empiezan igual, atacando a los jueces y diciendo que son perseguidos por la Justicia, siempre acaban igual y, por tanto, es una equivocación".

Esos mismos tres jueces de la Audiencia Provincial de Badajoz creen que no hay tráfico de influencias, es decir, que no ha habido presión para crear ese puesto para Sánchez por ser el hermano del presidente del Gobierno.

A pesar de esto, según Muñoz eso "demuestra que el Gobierno está mintiendo y los portavoces del PSOE están mintiendo". "Llevan desde ayer diciendo y colgando en redes fotos de la sentencia en la que aparece que no queda acreditado el tráfico de influencias, obviando y hurtando a los españoles que hay más de 100 folios de la sentencia dedicados a lo que sí condena la sentencia, que es la prevaricación", ha añadido.

De esta manera, ha continuado diciendo que "los jueces no pueden acreditar jurídicamente y judicialmente quién y por qué se favoreció al hermano de Pedro Sánchez". "Lo que sí acreditan es que se creó una plaza para él", ha indicado Muñoz, quien ha añadido que "efectivamente no se le ha condenado por ser hermano del presidente del Gobierno". "Todos aquellos que están diciendo que se le ha condenado por ser hermano del presidente del Gobierno, mienten", ha añadido.

Además, la 'popular' ha criticado que "toda la gente que rodea al presidente del Gobierno siempre sale beneficiada por casos de corrupción o de prevaricación y en este caso ha sido su hermano beneficiado de una plaza que se creó ad hoc para él por compañeros suyos de partido".

Muñoz, sobre los insultos de Puente: "Están muy nerviosos y muy ansiosos"

Tras conocer la condena a David Sánchez, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo compartía la noticia asegurando que era la "tercera condena" del entorno de Sánchez. Ante esto, el ministro de Transportes, Óscar Puente, le calificó de "cobarde" e "incapaz".

"Yo creo que el señor Puente, como muchos miembros del Gobierno y el presidente del Gobierno están muy nerviosos y muy ansiosos y están viendo cómo se va cayendo su castillo de naipes. Entonces por eso prefieren ese tipo de insultos", ha criticado Muñoz, quien ha apuntado que el ministro "ha sido maleducado".

Defiende el artículo racista de Rajoy: "Hizo una columna de humor y sarcástica que todo el mundo entiende"

Al ser preguntada por el artículo racista del expresidente Mariano Rajoy, donde aseguraba que la selección francesa no tiene "franceses", Muñoz ha dicho que se trata de una "columna sarcástica" que "todo el mundo entiende".

"Ayer veíamos a Pedro Sánchez decirle a un ministro francés sentirse avergonzado. ¿No le avergüenza pasear por el mundo con una imputada como es su mujer? ¿No le avergüenza que su Fiscal General del Estado haya estado condenado? ¿No le avergüenza que su mano derecha, su secretario de organización del PSOE, haya sido condenado a 24 años por nueve delitos por robar, entre otras cosas, por prevaricar, por llevarse dinero amañado, por contratar a mujeres prostituidas en el Gobierno? Todas esas cosas no le avergüenzan al señor Sánchez", ha añadido.

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