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Denuncia por acoso

Begoña Gómez pide a la Audiencia de Madrid que fije una nueva fecha para resolver su recurso contra el archivo de la denuncia por acoso a Vito Quiles

El contexto El 21 de mayo, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº2 de Majadahonda archivó provisionalmente la denuncia alegando que "no se han podido acreditar hechos que posean relevancia penal".

Momento en el que Vito Quiles persiguó a Begoña Gómez. Momento en el que Vito Quiles persiguó a Begoña Gómez.laSexta
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Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, ha presentado un escrito en la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid expresando su "desconcierto" y reclamando que la sala que suspendió la decisión de su recurso contra el archivo de la denuncia por acoso al agitador ultra Vito Quiles en un restaurante porque se fue de vacaciones fije ya una nueva fecha para deliberar el caso.

En su escrito, al que ha tenido acceso laSexta, la defensa de Begoña Gómez muestra "de la forma más respetuosa posible, su desconcierto ante la suspensión de un señalamiento, fijado apenas hace unos días", por el hecho de que la Sala designada para conocer del recurso, trasladara que "toda ella se encontraba disfrutando de periodo vacacional, dato que, por desgracia, no se habría valorado al fijar el señalamiento".

"Respetando escrupulosamente los derechos laborales de los miembros de esta Ilustrísima Sala, entendemos que la reorganización de la agenda no impide en este momento la fijación de nueva fecha para la deliberación y fallo del recurso pendiente de resolver", apunta la defensa de la mujer del presidente del Gobierno.

La Audiencia sostuvo que "no se pudo acreditar" el acoso

El pasado 21 de mayo, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº2 de Majadahonda archivó provisionalmente la denuncia de Gómez contra el agitador de ultraderecha por "agresión e intimidación". En su auto, el tribunal contempló que "no se han podido acreditar hechos que posean relevancia penal": "Doña María Begoña Gómez Fernández manifiesta que el denunciado sería un 'agitador mediático' y ha invadido su esfera privada en un local de la localidad de Las Rozas de Madrid interpelando a la misma de manera agresiva sobre cuestiones de índole pública en su condición de esposa del presidente, y que le habría impedido la salida del local mientras la grababa".

"El visionado que ha sido aportado a este tribunal no ha acreditado que haya existido tal zarandeo o que haya rodeado a la denunciante con el brazo, tales secuencias no nos constan aportadas. Podemos observar como efectivamente el denunciado se introduce dentro de un local público, con la clara intención de dirigirse a la denunciante, dirigiendo multitud de cuestiones sin esperar respuestas, pero la denunciante abandona el local de inmediato", zanjó el tribunal.

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