Bea de Vicente, sobre la investigación de la Fiscalía Europea por el AVE Madrid-Sevilla: "Si se demuestra, las condenas por homicidio imprudente son inapelables"

El contexto La Fiscalía Europea investiga un posible fraude que afecta fondos europeos destinados a la renovación y la mejora de la seguridad, la señalización y los sistemas de comunicaciones en la línea de tren de alta velocidad entre Madrid y Sevilla.

La Fiscalía Europea en Madrid investiga posibles fraudes con fondos europeos en Adif, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y el Tribunal de Cuentas. Estos fondos estaban destinados a mejorar la seguridad y las comunicaciones en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, donde ocurrieron los accidentes de Urda y Adamuz. Beatriz de Vicente, en Más Vale Tarde, advierte que si se demuestra que los fondos no se usaron para el mantenimiento, las condenas por homicidio imprudente serían inapelables, subrayando la gravedad de las responsabilidades penales por no reparar las vías afectadas.

La Fiscalía Europea en Madrid está llevando a cabo medidas de investigación en la sede del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), en la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y en el Tribunal de Cuentas en España.

Una actuación que llega tras la apertura de una investigación sobre un posible fraude que afecta fondos europeos destinados a la renovación y la mejora de la seguridad, la señalización y los sistemas de comunicaciones en la línea de tren de alta velocidad entre Madrid y Sevilla, en la cual se produjo el trágico accidente de Urda y, anteriormente, el de Adamuz.

Al respecto, Beatriz de Vicente asegura que "si se demuestra que hubo una partida económica destinada al mantenimiento de la red ferroviaria en los puntos donde se han dejado la vida 119 personas en nueve meses, las condenas por homicidio imprudente son inapelables".

"Puede haber unas responsabilidades penales gravísimas", añade la abogada en Más Vale Tarde, exponiendo que "hay un nexo causal directo entre que me quedo con el dinero, que las vías no se arreglan y que muere tu hijo o tu marido.

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