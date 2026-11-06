Ahora

Tragedias ferroviarias

Bea de Vicente, sobre la investigación de la Fiscalía Europea por el AVE Madrid-Sevilla: "Si se demuestra, las condenas por homicidio imprudente son inapelables"

El contexto La Fiscalía Europea investiga un posible fraude que afecta fondos europeos destinados a la renovación y la mejora de la seguridad, la señalización y los sistemas de comunicaciones en la línea de tren de alta velocidad entre Madrid y Sevilla.

Bea de Vicente, sobre la investigación de la Fiscalía Europea por el AVE Madrid-Sevilla: "Si se demuestra, las condenas por homicidio imprudente son inapelables"
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La Fiscalía Europea en Madrid está llevando a cabo medidas de investigación en la sede del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), en la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y en el Tribunal de Cuentas en España.

Una actuación que llega tras la apertura de una investigación sobre un posible fraude que afecta fondos europeos destinados a la renovación y la mejora de la seguridad, la señalización y los sistemas de comunicaciones en la línea de tren de alta velocidad entre Madrid y Sevilla, en la cual se produjo el trágico accidente de Urda y, anteriormente, el de Adamuz.

Al respecto, Beatriz de Vicente asegura que "si se demuestra que hubo una partida económica destinada al mantenimiento de la red ferroviaria en los puntos donde se han dejado la vida 119 personas en nueve meses, las condenas por homicidio imprudente son inapelables".

"Puede haber unas responsabilidades penales gravísimas", añade la abogada en Más Vale Tarde, exponiendo que "hay un nexo causal directo entre que me quedo con el dinero, que las vías no se arreglan y que muere tu hijo o tu marido.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. La Fiscalía Europea inicia una investigación sobre un posible fraude relacionado con el mantenimiento de la alta velocidad de Madrid-Sevilla tras el accidente de Urda
  2. La Policía registra la sede de Núcleo Nacional y detiene a 14 personas por delito de odio y asociación ilícita
  3. La Guardia Civil cifra en 88.146 los retornos de migrantes de Ceuta, más de los que el Gobierno afirmó que entraron en julio
  4. La UCO sospecha que la trama invirtió las mordidas de Adif en la compra de un loft con garaje para la novia de Ábalos
  5. El juez del caso Plus Ultra rechaza investigar a Zapatero por malversación, como solicitó Anticorrupción, por quedarse con las joyas
  6. Cuarta semana de huelga de los docentes madrileños: "Es importante mantener la lucha hasta el final"