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Pisa un terreno peligroso

Ayuso cruza un límite más y compara a Sánchez con "un maltratador que ahora viene con flores a la novia"

¿Qué ha dicho? En su habitual ronda de descalificaciones e insultos, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha dado un paso más allá usando la violencia machista para hablar del presidente del Gobierno. "Es el malo de la película, te engancha del pie y te pega un susto", afirma.

Isabel Díaz Ayuso Isabel Díaz AyusoAgencia EFE
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Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a la carga. Ha vuelto, también, a usar el insulto y la descalificación personal contra sus rivales políticos. Como suele ser habitual, sus ataques han recaído sobre Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, contra el que ha cruzado en esta ocasión una más que peligrosa línea usando la violencia machista para referirse al líder del PSOE.

Y es que en 'El Programa de Ana Rosa', la presidenta de la Comunidad de Madrid ha comparado el comportamiento político de Sánchez con el de "un maltratador" en una "relación que se rompe".

Así se ha expresado Ayuso: "Esto es como una relación que se rompe. Es un maltratador que viene ahora con flores a la novia cuando la novia ya está en otras. España ya está en otras".

"Todo esto viene del mismo sitio. De ese equipo que viajaba en coche para hacerse con el poder del PSOE primero y luego del Gobierno. Estarían hablando y parando en puticlubs", ha dicho Ayuso.

La presidenta 'popular', además, ha tildado a Sánchez como "el malo de la película" con la siguiente comparativa: "Es cuando ya están saliendo los títulos de crédito y todo se está acabando. Te engancha del pie y te pega un susto".

Ayuso, en caso de que el PP gane las elecciones del 29N y consiga formar Gobierno, ha expuesto que los 'populares' van a "reiniciar el país" y que abrirán "cajones y ventanas".

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