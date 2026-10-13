Verónica Barbero afea a Rufián ir con ERC tras plantear la unión de izquierdas: "Si hubiera sido antes, sería mejor para no decepcionar"

La portavoz de Sumar en el Congreso ha asegurado que Frente Amplio sigue trabajando en un acuerdo "lo más amplio posible" para que se puedan unir "todas las izquierdas" de este país.

Frente Amplio ya tiene a su candidata para la Presidencia del Gobierno. Tras la decisión de Gabriel Rufián de continuar con Esquerra Republicana, la coalición anunció a Ada Colau como su número uno. Y, aunque siguen trabajando en un acuerdo para que se sumen todas las izquierdas, Verónica Barbero ha señalado en Más Vale Tarde que "plantear la teoría" de una candidatura común y no liderarla ha llevado a cierta decepción en la ciudadanía.

Barbero ha querido lanzar un mensaje a la ciudadanía para que decidan su voto mientras que ven las continuas negociaciones y la fragmentación de la izquierda: "Le lanzo dos mensajes para decidir su voto. El primero, y hablo desde mi organización que es Movimiento Sumar ya que se ha mencionado. Nosotras jamás vamos a anteponer nuestras siglas ni un escaño a los intereses de la mayoría social y los intereses de la mayoría social pasan porque las izquierdas vayamos unidas. Jamás".

"Y la segunda cuestión que al votante quiero trasladarle, y esta es la razón por la que queremos ir unidas, es porque necesitamos mucha más izquierda en las instituciones para hacer todas las políticas que necesitamos hacer que no tengan ninguna duda, jamás nosotras vamos a poner por delante nada que no sea la gente, porque estamos en política única y exclusivamente para eso. Para hacer otra cosa, nos vamos a casa", ha añadido al respecto.

Respecto a la posibilidad de que Frente Amplio acabe integrándose en Podemos, Barbero ha señalado que "esto no es una cuestión de rendir armas" sino "de ser responsables y de saber cómo se llega a acuerdos": "Si tú quieres poner tu posición sobre la mesa y llegar a un acuerdo, lo que tienes que hacer es reunirte. Nosotras pasamos 25 de 24 horas al día y hablo de todas las organizaciones que estamos en el Frente Amplio y todas aquellas que están negociando para querer entrar, estamos reunidas. Ese es el primer paso para poder llegar a un acuerdo y yo invito a todas a que se unan".

"Por ejemplo, Esquerra ya ha dicho claramente que no, que no quiere estar en un Frente Amplio. Bueno, pues quien diga que no o quien no dé los pasos necesarios explique por qué. Nosotras, el por qué sí queremos es porque no vamos a dejar que gobiernen PP y Vox para hacer políticas del dolor", ha comentado.

Al respecto de que Ada Colau ofreciera a Gabriel Rufián su incorporación a Frente Amplio, la miembro de Sumar ha señalado que siguen trabajando "en muchos frentes" para conseguir una "alianza estable": "Evidentemente, lo que hizo Rufián, que fue el que planteó esto de la unión de las izquierdas, otras ya lo practicábamos, pero él lo planteó en la teoría y lo hizo muy bien y además eso atrajo a mucha gente hizo eso y entre eso y Esquerra, él hizo Esquerra. Bueno, respetamos su decisión. Que si lo hubiera hecho antes, igual mucho mejor para que la ciudadanía no estuviese decepcionada, porque es que ahora nosotros podemos estar negociando y podemos llegar al acuerdo, pero la gente esperaba otra cosa y, evidentemente, de eso nosotras no nos podemos hacer cargo".

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