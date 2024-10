Bárbara Rey señala en los audios que han salido a la luz en los que habla sobre Juan Carlos I que está "cansada de protegerle". Unas grabaciones de 1997 que ahora han sido recogidas por 'OkDiario'.

La exvedette se muestra tajante al hablar con una tercera persona sobre su relación con el entonces rey. "A mí me van a matar, pero me van a matar con la cabeza muy alta y sabiendo el mundo entero a qué persona me he enfrentado, y con qué persona he estado, y qué persona ha engañado a este país y a este mundo", se le escucha decir.

Durante esta conversación, la que fuera también esposa del domador Ángel Cristo confiesa que lo que quiere es que "se sepa todo" y la gente se entere de "cómo es él". "Que se sepa si él se merece estar donde está, que su familia se merece estar donde está… Y si se cree que con la prepotencia y que con el poder puede chafarnos el cuello a todos y a este país [no lo va a conseguir]", destaca.

Además, asegura que Juan Carlos I está "en deuda" con ella. "Porque no lo he sido nunca, pero si tengo que serlo, como puta, voy a ser la más cara del mundo", dice en la llamada telefónica que probaría el chantaje al ahora emérito. "Porque le puede costar todo; le puede costar la Corona, le puede costar el puesto que tiene y que no piense jamás que le tengo miedo", recalca.

Un material que sale a la luz tras publicarse unas fotografías del pasado en las que aparecen Bárbara Rey y Juan Carlos I besándose.