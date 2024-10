El chantaje de Bárbara Rey a Juan Carlos I para guardar silencio sobre su relación extramatrimonial sería cierto. Así lo desvelan los audios publicados este miércoles en los que la exvedette hablaba con una tercera persona sobre el asunto en 1997 y después de que alguien robase en su vivienda. Algo que justificaría la rabia con la que habla en estas grabaciones recogidas por 'OkDiario'.

"El Rey [Juan Carlos I] está en deuda conmigo. Porque no lo he sido nunca, pero si tengo que serlo, como puta, voy a ser la más cara del mundo", dice Rey en la llamada telefónica que probaría el chantaje al ahora emérito. "Porque le puede costar todo; le puede costar la Corona, le puede costar el puesto que tiene y que no piense jamás que le tengo miedo", decía la que también fuera esposa del domador Ángel Cristo.

Tampoco muestra temor, al hablar de las consecuencias que podría conllevar sacar a la luz su relación con el Borbón. "A mí, a María García García, que nació en Totana un día y que se vino aquí y tuvo la mala suerte de tropezarse con ese hombre en su camino… ¡No lo va a conseguir! A mí me van a matar, pero me van a matar con la cabeza muy alta y sabiendo el mundo entero a qué persona me he enfrentado, y con qué persona he estado, y qué persona ha engañado a este país y a este mundo, que es el Rey", dice la exvedette en un fragmento de la conversación.

"A mí me matarás, porque es lo que has pretendido durante mucho tiempo. Pero no te olvides que has estado mucho tiempo unido a mí y esa muerte siempre irá unida a ti. Y esa unión jamás se va a deshacer", decía de forma contundente la exvedette al que fuera un emisario de Juan Carlos I, asumiendo esa irreparable consecuencia.

De hecho, lejos de amedrentarse, Rey amenazaba. "Yo no estoy dispuesta… ¿Qué es lo que quieren ahora? ¿A nivel mundial desprestigiarme? Ya lo han hecho. Eso ya lo han conseguido, porque yo estoy desprestigiada en mi país, que es donde vivo y es donde yo me he ganado la vida", lamentaba, sin importar aparentemente lo que podría conllevar hablar.

"Yo estaba aguantando y callando porque siempre he querido protegerle, pero ya no quiero protegerle más. Yo lo que quiero es que se sepa todo eso, que la gente se entere de cómo es él. Que se sepa si él se merece estar donde está, que su familia se merece estar donde está… Y si se cree que con la prepotencia y que con el poder puede chafarnos el cuello a todos y a este país [no lo va a conseguir]".

Este material, según informa el citado medio, habría sido entregado a Ricardo Martí Fluxá, secretario de Estado de Seguridad en el Ejecutivo del popular José María Aznar entre 1996 y 2000. Aunque, es ahora, casi 30 años después cuando han salido a la luz. Entonces, sería en aquellos momentos, cuando miembros del CESID -actual CNI- habrían depositado cantidades millonarias en una cuenta de Luxemburgo para terminar en manos de la exvedette y así garantizar su silencio.