Bárbara Rey habría chantajeado a Juan Carlos I. Así lo demostrarían las grabaciones que han salido a la luz en las que se le escucha hablar con una tercera persona sobre este asunto. Unos audios correspondientes al año 1997 que han sido recogidos recogidas por 'OkDiario' y que se produjeron después de que la exvedette sufriese un robo en su vivienda.

En ellos, se escucha a Bárbara Rey asegurar que Juan Carlos I "está en deuda" con ella. "Porque le puede costar todo; le puede costar la Corona, le puede costar el puesto que tiene y que no piense jamás que le tengo miedo", decía la que también fuera esposa del domador Ángel Cristo.

Unas declaraciones que realizaba tras confesar que estaba "cansada de protegerle". "Yo estaba aguantando y callando porque siempre he querido protegerle, pero ya no quiero protegerle más. Yo lo que quiero es que se sepa todo eso, que la gente se entere de cómo es él", señalaba.

Además, en estas grabaciones se puede escuchar cómo también temía por su vida. "A mí, a María García García, que nació en Totana un día y que se vino aquí y tuvo la mala suerte de tropezarse con ese hombre en su camino… ¡No lo va a conseguir! A mí me van a matar, pero me van a matar con la cabeza muy alta y sabiendo el mundo entero a qué persona me he enfrentado, y con qué persona he estado, y qué persona ha engañado a este país y a este mundo, que es el Rey", dice la exvedette.

Unos audios que aportan más información sobre cómo podría haber sido su relación con el rey emérito y que se han dado a conocer después de que saliesen a la luz unas fotografías íntimas de ellos dos besándose.