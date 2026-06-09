El rey Felipe VI participa en el documental de Netflix sobre Miguel Ángel Blanco: "Pienso en aquello y me entra la misma tristeza"

Los detalles La plataforma ha anunciado el estreno de un documental sobre esas 48 horas en julio de 1997 y ha sorprendido la aparición del monarca.

Netflix ha anunciado el estreno de un documental sobre el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, concejal del PP en Ermua, a manos de ETA en julio de 1997. El documental, titulado "Miguel Ángel Blanco: las 48 horas que lo cambiaron todo", está dirigido por Jon Sistiaga y Juanjo López, y se emitirá a partir del 10 de julio. Incluye testimonios de figuras como Felipe VI, quien relata su tristeza e indignación al recordar los hechos, y de otros como José María Aznar, Jaime Mayor Oreja, Mari Mar Blanco e Iñaki Anasagasti.

La plataforma Netflix acaba de anunciar el estreno de un documental sobre el secuestro y asesinato del concejal del PP en Ermua, Miguel Ángel Blanco, a manos de ETA, cometido en julio de 1997, según ha anunciado la propia plataforma, quienes han sorprendido con la aparición de Felipe VI entre los testimonios que se encuentran recogidos en el cortometraje.

"Todos nos acordábamos de dónde estábamos, qué hacíamos, que sentíamos. Pienso en aquello y me entra la misma tristeza, la misma indignación", afirma el rey de España en el tramo que se ha publicado, aunque cuando sucedieron aquellos hechos era príncipe de Asturias.

El testimonio de Felipe VI es uno de los que se recogen en el documental "Miguel Ángel Blanco: las 48 horas que lo cambiaron todo', dirigido por el periodista Jon Sistiaga junto a Juanjo López, que se emitirá en la plataforma digital a partir del próximo 10 de julio.

En el documental también participan, entre otros, el expresidente del Gobierno José María Aznar, el entonces ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, la hermana del concejal, Mari Mar Blanco, actual senadora del PP, o el exdiputado del PNV Iñaki Anasagasti, entre otros.

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