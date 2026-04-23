La familia de los españoles fallecidos en el accidente de helicóptero en Nueva York demanda a la compañía que operaba el vuelo

La familia de los cinco españoles fallecidos en un accidente de un helicóptero turístico de Nueva York en 2025, los Escobar Camprubí, ha interpuesto una demanda contra las compañías que operaban el vuelo que se estrelló en el río Hudson y que dejó seis víctimas mortales —el piloto, además de la familia completa—, por negligencia y homicidio culposo. A través del bufete de abogados Gersowitz Libo & Korek P.C., los herederos de los Escobar Camprubí han solicitado mediante demanda una indemnización por daños y perjuicios, tanto compensatorios como punitivos, contra New York Helicopter Charter, New York Helicopter Tours y Michael Roth, el propietario y director ejecutivo de ambas empresas.

En la demanda se alega que la compañía operó el vuelo con "desprecio deliberado e imprudente por la seguridad de los pasajeros", al no inspeccionar, revisar, reparar, equipar, modificar ni mantener adecuadamente el helicóptero "en condiciones de aeronavegabilidad y seguridad". También acusa a las empresas de ignorar "las políticas, procedimientos y sistemas de gestión de seguridad establecidos de conformidad con los procesos y prácticas de seguridad de la industria".

Asimismo, también la demanda detalla la conducta "particularmente grave" de Roth, que se negó, ante la solicitud de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), de suspender las operaciones mientras se realizaba la investigación y llegó a tomar "represalias" contra su director de operaciones por aceptar la suspensión de seguridad. "Esta hermosa familia vino a Nueva York para lo que debería haber sido una experiencia turística placentera y, en cambio, sufrió una tragedia inimaginable", aseguró el socio principal de litigios de Gersowitz Libo & Korek P.C., Jeff Korek.

Korek subraya que no hay "ninguna cantidad de dinero" suficiente para "compensar jamás esta devastadora pérdida", pero que con esta demanda lo que se pretende es que los implicados "rindan cuentas", entre ellos el propio Roth. Tanto la familia como los abogados que la representan están a la espera del informe de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y creen que una vez emitidos sus resultados, más gente se añadirá a la demanda contra las empresas de Roth. "La seguridad aérea no es una opción, es una responsabilidad", ha señalado Joan Camprubí Montal, hermano de Mercè, que falleció en el accidente.

"Ninguna otra familia debería sufrir la pérdida que ha sufrido la nuestra", ha subrayado. "Queremos mantener vivo su recuerdo y la mejor manera de hacerlo es elevando los estándares de seguridad para los servicios turísticos en Estados Unidos, mediante una ley bipartidista de igualdad de seguridad para helicópteros", ha añadido. Asimismo, ha anunciado la creación de una organización benéfica, la Fundación Escobar Camprubí,. para "honrar su legado y sus valores".

Según explican desde el bufete de abogados, esta ley, impulsada por los congresistas Jerry Nadler y Nicole Malliotakis, del Partido Demócrata y Republicano, respectivamente, "subsanaría peligrosas lagunas regulatorias al exigir que los helicópteros que transportan pasajeros de pago cumplan con los mismos altos estándares de seguridad (...) que se aplican a las líneas comerciales". Asimismo, exigiría equipos de seguridad modernos, incluyendo grabadoras de voz y datos en cabina, tecnología de conocimiento del terreno y programas de mantenimiento y normas de fatiga de los pilotos más rigurosas. De hecho, aseguran, la NTSB se encuentra entre "los defensores de la seguridad que desde hace tiempo recomiendan abolir las exenciones" a las que se dirige esta ley.

El accidente tuvo lugar en torno a las 15:15h (hora de Nueva York) del 10 de abril de 2025, cuando un helicóptero turístico se estrelló en el río Hudson. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, aseguró que el aparato estuvo algo más de un cuarto de hora en el aire y que cuando cayó no tenía ninguna de sus hélices. Las seis personas que viajaban en el helicóptero murieron en el accidente: el piloto y una familia de cinco, de Barcelona, compuesta por Agustín Escobar, un alto directivo de Siemens España, su mujer, Mercè Camprubí Montal, directiva de la misma compañía y nieta y bisnieta de presidentes del F.C. Barcelona, y sus tres hijos, de cuatro, cinco y 11 años.

Días después del accidente, la FAA anunció el "cierre inmediato" de la compañía New York Helicopter Tours. Sin embargo, la empresa sigue en funcionamiento, ofreciendo vuelos en helicóptero sobre la 'gran manzana' a 260 dólares por persona, precios que se pueden elevar a los 2.200 si se trata de vuelos privados.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.