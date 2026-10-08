Ayuso se victimiza en la Asamblea tras advertir la oposición que "no habrá paz en las calles" tras la muerte de Maricarmen: "¿Nos están amenazando físicamente?"

La otra cara Ayuso ha asegurado falsamente que Maricarmen responsabilizó de su desahucio únicamente a Pedro Sánchez, cuando también señaló a la presidenta de la Comunidad de Madrid y a José Luis Martínez-Almeida.

En un pleno tenso en la Asamblea de Madrid, la oposición criticó a Isabel Díaz Ayuso por sus comentarios sobre un posible pucherazo electoral, su libro y un ático en Chamberí. Mar Espinar (PSOE) cuestionó la política de vivienda de Ayuso, recordando a Maricarmen, una mujer fallecida tras ser desahuciada. Ayuso respondió acusando a los socialistas de ser "políticos buitres" y negó vínculos con fondos buitre. También afirmó que Maricarmen culpó a Pedro Sánchez de su situación, aunque la mujer había señalado a Ayuso y Martínez-Almeida. Manuela Bergerot (Más Madrid) pidió respeto para Maricarmen, mientras Emilio Delgado criticó a Ayuso con ironía.

Se esperaba un pleno bronco en la Asamblea de la Comunidad de Madrid y así ha sido. La oposición ha criticado a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, a quien también han señalado por sus recientes comentarios alentando el fantasma de un pucherazo electoral, por la publicación de su libro o por el ático de Chamberí. "El drama de la vivienda tiene rostros. Ayer se nos fue uno, pero el de la rapiña de los buitres también tiene rostro: el suyo, señora Ayuso. Valore cuál es su acción política en materia de vivienda", ha asegurado Mar Espinar (PSOE) en su primera intervención.

La respuesta de Ayuso ha sido llamar "políticos buitres" a los socialistas, negando que su gobierno contrate a fondos buitre. "Ayer ustedes no querían guardar un minuto de silencio por Maricarmen, pero les aseguro que Madrid sí les está mirando. Usted se rió de ella en vida y ahora que no está pretende pasar página. Su inhumanidad la retrata, señora Ayuso, pero el ejemplo de Maricarmen va a seguir con nosotros. Madrid no quiere ni la indignidad de los áticos ni de los fondos buitres; Madrid quiere la dignidad de sus calles. Por eso no me queda otra que dar las gracias a Maricarmen por abrir camino", ha dicho Espinar antes de que las bancadas de PSOE y Más Madrid se hayan levantado a aplaudir a la mujer, fallecida a los 87 años tras dos semanas hospitalizada después de ser desahuciada.

Acto seguido, Ayuso ha afirmado falsamente que Maricarmen responsabilizase de su situación únicamente a Pedro Sánchez en una entrevista, ya que la mujer también señaló a la propia Ayuso y a José Luis Martínez-Almeida. La presidenta regional ha señalado que el Gobierno no pone "pisos a mujeres como Maricarmen", sino a "amantes como Jéssica", en alusión a la expareja del exministro José Luis Ábalos Jéssica Rodríguez.

Bergerot: "No va a haber paz en las calles de Madrid"

En su turno de palabra, Manuela Bergerot (Más Madrid) ha instado a Ayuso a "lavarse la boca antes de hablar de Maricarmen", advirtiendo que "no va a haber paz en las calles de Madrid" tras la muerte de Maricarmen. "Cuando ustedes advierten de que no va a haber paz, ¿nos están amenazando físicamente?", se ha preguntado Ayuso.

"Ustedes podrán decir que en Madrid y en las calles de Madrid podrán quemar lo que quieran, pero no van a quemar la voluntad de los madrileños. Que los madrileños, si algo son, es gente trabajadora y gente esforzada. Y la gente obrera, la gente trabajadora, la gente que madruga, que paga impuestos —que no son sus colegas de Sol—, la gente que de verdad levanta España, sabe que nada es regalado. Y que ustedes podrán llamar a la revolución y a las quemas de las calles: la gente sabe que aquí hay que pelear por cotizar, y ustedes les están negando su libertad de ir a trabajar cuando, de manera ilegal, acampan y ocupan espacios públicos para intereses privados", ha afirmado Ayuso.

Emilio Delgado, de Más Madrid, ha optado por "contar chistes" como los que asegura que hizo Ayuso con la situación de Maricarmen. "Nos ha llenado la legislatura de películas, una filmografía extensa en la que abundan títulos como 'Blancayuso y los siete pisitos', como 'Mi novio Quirón y yo y otros golfos del copón', como 'Yo a Boston y yo a California, y 'Yo a Miami, y yo a México', y yo a cualquier sitio que me paguen con dinero público", ha asegurado Delgado, que acto seguido ha preguntado a la bancada del PP: "¿No les hace gracia? ¿No se ríen? Bueno, pues ya tenemos algo en común: a mí tampoco me hacen ustedes ni puñetera gracia".

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