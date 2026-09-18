Moncloa admite el "drama" de que hay migrantes que se quedarán aún en la calle: "Se van a seguir abriendo espacios"

El contexto Tras completar el aforo de 1.700 personas, miles de migrantes se han quedado sin plaza en el campamento que se ha habilitado en el puerto de Ceuta, por lo que han tenido que volver a la playa.

Migrantes en las playas de Benítez y El Trampolín en Ceuta fueron trasladados a un nuevo centro temporal de acogida en un operativo policial que contó con 170 agentes de la Policía Nacional y 70 del GRS. A pesar de que el centro tiene capacidad para 1.700 personas, miles de migrantes quedaron sin plaza y fueron devueltos a la playa. Fuentes de Moncloa calificaron la situación como un "drama" y prometieron abrir más espacios. Criticaron al Partido Popular por pedir la devolución de los migrantes, recordando la necesidad de cumplir con la ley. A pesar de la complejidad, el operativo transcurrió sin violencia.

Migrantes que permanecían asentados en las playas de Benítez y el Trampolín de Ceuta han sido trasladados a un nuevo centro temporal de acogida habilitado en la zona portuaria, en un amplio operativo policial que ha registrado algunos momentos de tensión.

El dispositivo ha comenzado sobre las 07:15 horas con la participación de un total de 170 agentes de la Policía Nacional, entre integrantes de la UIP, técnicos de drones y agentes de diversas unidades, así como también con 70 agentes de GRS (Grupo de Reserva y de Seguridad) que se ocupa de mantener el orden publico y de la USECIC (Unidad de Seguridad Ciudadana).

Tras completar el aforo de 1.700 personas, miles de migrantes se han quedado sin plaza en el puerto de Ceuta, y es que en la playa había cerca de 3.000. Ante esto, la Policía les acaba de informar a los migrantes que se han quedado a las puertas que no queda más sitio y les ha mandado de vuelta a la playa de El Trampolín.

Fuentes de Moncloa han trasladado a laSexta que es un "drama" ver cómo todavía hay migrantes que se van a tener que quedar en la calle, asegurando que van a seguir "abriendo espacios". "Hemos hablado de 10.000 plazas como previsión para los próximos días", han indicado sin querer dar más datos.

Pese a esto, se han mostrado contentos por cómo ha transcurrido el operativo, señalando que el comportamiento de los migrantes ha sido "muy cívico". En cuanto a los momentos de tensión que se han vivido, han destacado que la operación tenía la dificultad del efecto llamada, y es que los migrantes sabían que el realojo era inminente.

En cuanto a las críticas del Partido Popular, que insiste en que hay que devolver a todos los migrantes a su país, desde Moncloa han querido recordarles que hay "leyes que hay que cumplir", pidiéndoles que sean "responsables".

De esta forma, preguntados sobre si Pedro Sánchez va a llamar a Alberto Núñez Feijóo, han dejado claro que "poco hay que hablar con un líder de la oposición que es un irresponsable y que cuando se estaban produciendo los hechos pedía elecciones".

Dichas fuentes han recalcado que, a pesar de ser un operativo complejo, no ha habido violencia, criticando que los 'populares' lo cuestionen. "No respetan la más mínima institucionalidad. Nos parece deleznable", han destacado.

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