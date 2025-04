Ayuso insiste en vetar al Gobierno en la fiesta del 2 de mayo y el PSOE le recuerda que "no es su cumpleaños"

Nuevo encontronazo entre Isabel Díaz Ayuso y el Gobierno, esta vez, por la celebración del Dos de Mayo. La presidenta madrileña quería montar un desfile militar para la celebración del Día de la Comunidad de Madrid el próximo viernes, y ante la negativa del Gobierno, ha decidido pasar al ataque contra el PSOE.

"Sánchez considera que el ejército es suyo y por tanto que todo le pertenece", ha dicho este domingo la presidenta madrileña. Unas acusaciones que vienen acompañadas por un veto, ya que Ayuso ha decidido no invitar a ningún miembro del Gobierno al acto institucional de la Puerta del Sol, ni siquiera a Óscar López, ministro para la Transformación Digital y secretario general del PSOE de Madrid.

López no ha dudado en responder al veto de Ayuso. El líder de los socialistas madrileños asegura que se trata de "una ruptura artificial y muy dolorosa". "Nos parece de un sectarismo imperdonable", ha asegurado López. Además, ha anunciado que ni siquiera pedirá a Ayuso que le levante el veto: "No voy a donde no se me invita".

El PSOE organizará su fiesta del 2 de mayo

El PSOE de Madrid organizará una fiesta alternativa a los actos institucionales del 2 de mayo tras el veto al Gobierno de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en la celebración en la Puerta del Sol de la festividad de la Comunidad de Madrid, por la ruptura de las relaciones institucionales entre ambas administraciones. Lo ha anunciado Óscar López, durante su intervención en el comité regional del partido que se ha celebrado este domingo para definir la hoja de ruta que guiará a la organización madrileña "en el camino de regreso a los gobiernos locales y regional de Madrid".

López ha dicho que el próximo Dos de Mayo no va a acudir a los actos que celebra el Gobierno de Díaz Ayuso en la Puerta del Sol porque nunca va donde no le invitan, pero estará con el PSOE "y con quien quiera sumarse a una fiesta abierta" que organizará el partido en la Rosaleda del Parque del Oeste.

Tras los últimos desencuentros entre ambas administraciones, los actos del 2 de mayo en la Puerta del Sol escenificarán la ruptura total entre el Ejecutivo de Díaz Ayuso y el Gobierno de Pedro Sánchez, que se produjo a raíz de que el Ministerio de Defensa decidiera cancelar la tradicional parada militar por tratarse de un acto cívico y no militar.

El PSOE recuerda a Ayuso que "no es su cumpleaños"

Este domingo, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, volvió a arremeter contra la presidenta de la Comunidad de Madrid. En una entrevista, Francisco Martín acusa a Isabel Díaz Ayuso de confundir el día del dos de mayo con su cumpleaños, donde ella elige "a quien invita y a quien no".

Durante una entrevista en 'Servimedia', Martín afirmó que el 2 de mayo es el día de "todos los madrileños" y que es "grave" que la presidenta "se considere por encima de las instituciones y elija a quien invita y a quien no", un error que se debería "revertir" y "corregir" porque los madrileños "se merecen otra cosa". "No es la fiesta de cumpleaños de la señora Díaz Ayuso", subrayó.