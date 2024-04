La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dinamitado este viernes la posición del Partido Popular sobre la solución de los dos Estados, reconociendo a Palestina. La dirigente madrileña ha ido más allá en su discurso y ha señalado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con su intento de impulsar este reconocimiento está "premiando a los terroristas de Hamás".

Unas declaraciones muy duras de la presidenta madrileña en la presentación de 'El liberal', portal económico del medio digital 'The objective' que contradicen al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que este miércoles ha asegurado en el Congreso de los Diputados que su partido está de acuerdo con la solución de los Estados.

Ayuso ha señalado este viernes, tras días de un posicionamiento dudoso, que Sánchez "ha decidido que la segunda masacre más importante cometida contra los judíos después del Holocausto se solucione premiando a los terroristas de Hamás".

La 'popular' ha afirmado que esto que lo que busca el presidente del Gobierno con el reconocimiento del Estado palestino es algo que, "de momento, nadie había pedido". Sin embargo, este argumento no es correcto ya que desde la ofensiva israelí, muchos países han hablado de la solución de los dos Estados, incluido Estados Unidos, el principal aliado del país judío.

Duras críticas a Sánchez

Asimismo, ha añadido que el presidente "premia" a unos "terroristas de Hamás que no compran alimentos pero sí misiles; que usan civiles de escudo humano". "Tenemos a un Sánchez liderando las negociaciones con Gaza con tal de estar huido de España, con tal de no comparecer y dar explicaciones", ha aseverado, en una intervención cargada de acusaciones y críticas al presidente. Ayuso se ha preguntado por qué el socialista busca "paz en Oriente (Medio) pero guerra en España".

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha cargado contra el jefe del Ejecutivo y le ha tachado de "sectario" y "desleal" y al que ha acusado de emular "el camino venezolano". Unas duras declaraciones que hace un solo día después de ser llamada por los socialistas a declarar en la comisión de investigación por el caso de las mascarillas en el Congreso.

Ha alertado de que el Ejecutivo central es el "más liberticida, más sectario y peor gestor de todos los años" de democracia. A su parecer, "no conoce límites" y "busca el frentismo entre los españoles". Dejarán, según ha trasladado, "una mala herencia" que se pagará "durante décadas".

"Estamos ahora mismo vendidos al independentismo, rehenes de delincuentes que quieren que las instituciones les pida perdón por haber sí, que no puede elaborar unos Presupuestos Generales del Estado, que gasta lo que no tiene y utiliza todas las instituciones para arrasar con todo, gasta lo que no tiene y utiliza todas las instituciones para arrasar con todo, en especial con el adversario político", ha remarcado a continuación.