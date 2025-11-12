"Madrid es un casino donde Quirón siempre gana": Sánchez carga contra Ayuso y la gestión de la sanidad pública

La otra cara El presidente denuncia que, aunque Madrid ha recibido casi 130.000 millones del Estado en siete años, un tercio del gasto sanitario se va a clínicas privadas, con largas listas de espera que obligan a cientos de miles a pagar seguros privados.

Pedro Sánchez arremetió contra las comunidades gobernadas por el PP, centrándose en Madrid, Andalucía y la Comunitat Valenciana. Acusó a estas autonomías de desmantelar el estado de bienestar pese a recibir miles de millones del Gobierno central. Criticó especialmente a Ayuso por la gestión sanitaria en Madrid, afirmando que uno de cada tres euros del gasto en salud se destina a clínicas privadas, lo que ha llevado a 360.000 madrileños a contratar seguros privados. El PP madrileño, a través de Alfonso Serrano, negó las acusaciones y defendió su modelo sanitario.

Pedro Sánchez no se guardó nada durante su comparecencia y puso el dedo en la llaga de las comunidades gobernadas por el PP. La diana principal: Madrid, aunque también salieron salpicadas Andalucía y la Comunitat Valenciana. Según el presidente, estas autonomías están desmantelando el estado de bienestar, pese a que han recibido miles de millones extra del Gobierno central.

Sánchez fue especialmente duro con Isabel Díaz Ayuso y la gestión sanitaria madrileña: "Han convertido Madrid en un casino donde Quirón siempre gana y los ciudadanos, al menos la mayoría, siempre pierden". En los últimos siete años, la Comunidad de Madrid ha recibido casi 130.000 millones de euros en transferencias del Estado, pero, según el presidente, uno de cada tres euros del gasto en salud va a conciertos con clínicas privadas.

El problema, según Sánchez, no son solo las cifras, sino lo que viven los madrileños: "Hay que esperar hasta dos años para una ecografía por un bulto en pecho o cuello. En muchos casos, las citas se programan a horas imposibles, como a las tres o cuatro de la mañana, y si los pacientes las rechazan, la Comunidad los penaliza con más tiempo de espera", una práctica que laSexta ya adelantó. Esta situación ha empujado a más de 360.000 madrileños a contratar seguros privados para poder atenderse a tiempo.

No se quedó solo en Madrid. Sánchez también criticó la sanidad andaluza: "Desde 2019, 4.000 millones de euros han ido a conciertos con clínicas privadas. Más de 840.000 andaluces esperan un diagnóstico… Es lamentable".

El PP madrileño respondió rápidamente. Alfonso Serrano, secretario general del partido, negó las acusaciones: "El presidente miente. Tenemos la mejor sanidad de España, de la que debería estar orgulloso". Serrano incluso aseguró que ministros socialistas acuden a la sanidad pública madrileña cuando necesitan atención.

El cruce de reproches deja claro que la gestión sanitaria se ha convertido en un campo de batalla político, con Madrid como epicentro. Mientras Sánchez denuncia privatización, largas listas de espera y dinero público que no llega a los hospitales, el PP defiende su modelo y asegura que es ejemplo para toda España.

