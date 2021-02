La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a pedir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ponga "fuera" de las instituciones al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, porque es un "peligro" para la convivencia y porque cuando hay un movimiento "terrorista revolucionario" siempre están "los apellidos de Podemos detrás de ello". "Eso no es España", ha espetado.

Para Ayuso, Iglesias no puede "permanecer ni un minuto más en el Gobierno de España" porque "pone en tela de juicio la democracia española" y porque jalea y alienta a los violentos que "saquean y que solo causan el mal". "Debe salir del Gobierno lo antes posible", ha indicado en declaraciones a los medios, tras visitar Humanes de Madrid.

La dirigente regional ha trasladado su más profunda condena y rechazo a los altercados que se están produciendo en Barcelona así como su apoyo a los Mossos d'Esquadra y a todos los barceloneses porque "es muy duro" que vean así su ciudad. La jefa del Ejecutivo autonómico ha trasladado todo su apoyo también a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que "se juegan la vida cada día" para procurar la paz y, por tanto, la seguridad y la libertad de todos".

"Es muy duro que sea una imagen al mundo el ver calles quemadas, que después de varios días de violencia se siguen rompiendo escaparates, se siguen asaltando incluso edificios públicos", ha apuntado. Ayuso ha criticado que "comerciantes y vecinos secuestrados" estén en sus casas "mientras niñatos y también delincuentes de todo pelo queman calles, tiran adoquines, rompen el mobiliario y también sus comercios".

La presidenta madrileña ha incidido en que este tipo de movimientos "no ocurren solo en España" sino también otros muchos países, "que luego se organizan entre ellos y que buscan desestabilizar democracias". Según ha dicho, "cuentan con aliados en países como Rusia, Irán o Venezuela donde se está viendo que los medios públicos atentas directamente contra la imagen de España".

"España es una democracia y un Estado de Derecho pleno, donde se respetan las libertas y el derecho de todos los ciudadanos a vivir en un país que durante cuarenta años ha trabajado y peleado mucho para llegar hasta aquí", ha trasladado. En Madrid, ha reconocido de nuevo el trabajo del delegado del Gobierno, José Manuel Franco, y de la Policía Nacional porque aunque en la capital han tenido "conatos de violencia parecida" estas noches se han podido contener.

"Le quiero felicitar por su trabajo. No siempre me he entendido con él, como todo el mundo sabe, pero cuando las cosas se hacen bien hay que reconocerlas. Creo que tanto él como toda la Delegación están haciendo muy buen trabajo", ha señalado.