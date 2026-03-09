Un concejal del PSOE lanza un vaso de cristal con café a la cara del portavoz de Vox en Aranjuez al grito de "fascista"

Las consecuencias El concejal socialista José María Cermeño entregará su acta de edil este martes tras reconocer "su comportamiento inadecuado" después de que el portavoz y concejal de Vox haya denunciado lo ocurrido ante la Policía Nacional.

El portavoz de Vox y concejal de Desarrollo Tecnológico e Informática, Transporte, Movilidad del Gobierno de Aranjuez (Madrid), David Esteban Fernández Domínguez, ha denunciado ante la Policía Nacional al concejal socialista José María Cermeño por "lanzarle al rostro un recipiente con café" durante una comisión. El partido de Santiago Abascal ha difundido un vídeo en el que se ve el lanzamiento del vaso.

Tras estos hechos, Cermeño entregará su acta de edil este martes tras reconocer "su comportamiento inadecuado", según han transmitido a Europa Press fuentes del PSOE-M. El episodio tuvo lugar el pasado febrero mientras se debatía una propuesta presentada por el concejal de Vox en la que exigía al Ministerio de Transportes una auditoría completa de toda la infraestructura de la C-3.

Según la denuncia presentada en las dependencias de Policía Nacional de Aranjuez, a la que ha tenido acceso Europa Press, el socialista habría llamado "gilipollas" y "fascista" al edil de Vox, a lo que él respondió llamándole "vago". Tras ello el concejal del PSOE habría lanzado su café al portavoz de Vox —que lo esquivó moviendo la cabeza— lo que motivó que se levantaran los presentes y mediaran en el enfrentamiento verbal.

Desde Vox, según consta en su comunicado, entienden que debería ser imputado penalmente por cinco delitos, entre los que se encuentran el de atentado contra la autoridad pública por agredir al concejal durante el ejercicio de sus funciones (artículo 550.1 del Código Penal), tentativa de lesiones por tratar de agredir al edil (artículo 147.1), falta de respeto a la autoridad pública (artículo 556.2), delito de odio por las acusaciones vertidas como "fascista" justo antes de la agresión, "vinculadas al odio ideológico"; y desorden público al haberse interrumpido las Comisiones Informativas como consecuencia de los hechos.

Los socialistas afirman que hubo "amenazas de muerte"

Más allá del hecho reconocido por el edil que motiva su renuncia el martes, los socialistas ribereños recalcaban que durante esa sesión el portavoz de Vox llegó incluso a "amenazar de muerte".

"Desde que es portavoz de su grupo, lleva profiriendo insultos, faltas de respeto, descalificaciones, amenazas, ofensas así como actitudes machistas a los concejales y concejalas de nuestro grupo municipal en cada Pleno y en cada Comisión informativa con la connivencia del alcalde de Aranjuez, Miguel Gómez", denunciaban en un comunicado este lunes.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.