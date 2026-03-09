Una unidad militar española de la OTAN derriba el segundo misil iraní sobre Turquía mientras los ataques cruzados en Oriente Medio continúan

Los detalles Fuentes del Ministerio de Defensa han confirmado a laSexta que una unidad militar española ha sido la que ha detectado y seguido la trayectoria del proyectil, pero el derribo lo ha realizado Estados Unidos.

La OTAN ha derribado por segunda vez un misil iraní en el espacio aéreo de Turquía, siendo una unidad española la que lo detectó y siguió su trayectoria. Aunque España realizó el seguimiento, el derribo fue ejecutado por Estados Unidos desde la base de Incirlik. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha advertido a Irán sobre acciones provocadoras. Mientras tanto, Israel ha intensificado sus ataques contra Irán, atacando instalaciones de la Guardia Revolucionaria. Irán, bajo el nuevo líder Mojtaba Jamenei, ha lanzado misiles balísticos contra Israel y bases estadounidenses, causando víctimas en Tel Aviv. Los ataques forman parte de una estrategia para debilitar las capacidades militares de Irán.

Por segunda vez, la OTAN ha tenido que derribar un misil iraní que había entrado en el espacio aéreo de Turquía. Y, por segunda ocasión, ha vuelto a ser una unidad militar española la que ha detectado y seguido la trayectoria del proyectil para eliminarlo. Todo mientras los ataques cruzados entre Estados Unidos-Israel e Irán continúan con los países del Golfo como damnificados.

En lo que respecta al derribo del misil, fuentes del Ministerio de Defensa a laSexta han confirmado los hechos. Según han detallado, la función ha sido la de realizar el seguimiento del misil con la batería Patriot (los antimisiles con los que se derriban) que están en la base militar de Incirlik, Adana, Turquía.

Ahora bien, han especificado que su labor ha sido de seguimiento e identificación del misil, pero el derribo ha corrido cargo por parte de Estados Unidos.

Mientras tanto, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha enviado un duro mensaje a Irán después de lo sucedido: "Se han enviado las advertencias necesarias a Irán. A pesar de nuestras reiteradas advertencias, se siguen tomando medidas provocadoras contra Turquía. No se debe tomar ninguna medida que ensombrezca nuestra relación milenaria de vecindad y hermandad".

"Nuestro objetivo, ante todo, es mantener a nuestro país alejado de este incendio", ha añadido Erdogan explicando que el misil ha terminado cayendo derribado en tierra firme.

Ataques cruzados

Mientras tanto, los ataques entre ambos bandos se siguen produciendo, aunque con viene siendo la tónica en esta semana y media de conflicto es Israel quien está teniendo más éxito en su ofensiva. De hecho, el Ejército israelí ha informado de que ha atacado el cuartel general desde el que la Guardia Revolucionaria iraní "almacenaba y disparaba" drones contra su país.

"Como parte de los ataques, el Ejército atacó el cuartel general de vehículos aéreos no tripulados del CGR (Cuerpo de la Guardia Revolucionaria). Desde allí, el régimen terrorista iraní lanzó vehículos aéreos no tripulados hacia el Estado de Israel y almacenó en su interior otros vehículos aéreos no tripulados preparados para su lanzamiento", detalla el comunicado castrense.

El Ejército israelí asegura que estos ataques "forman parte de la fase destinada a intensificar los daños a los principales arsenales y sistemas de militares" del régimen iraní. "El esfuerzo conjunto para degradar aún más las capacidades de disparo y defensa del régimen continúa actualmente, junto con la continua expansión de los ataques contra la infraestructura de producción de misiles balísticos en todo Irán", han agregado en su comunicado.

Y no solo contra Irán. Israel también prosigue son sus ataques contra Líbano. Hay ya 700.000 desplazados y la cifra de muertos ha ascendido este lunes a 486 personas. Un día en el que el Ejército israelí ha vuelto a advertir a los residentes de Beirut que abandonen los barrios del sur.

Ahora bien, en este décimo día de guerra, el primero como líder supremo para Mojtaba Jamenei, Irán ha seguido lanzando misiles balísticos y también bombas de racimo principalmente contra el centro y norte de Israel a lo largo de este lunes, especialmente en Tel Aviv. Es más, el impacto de un misil iraní en la zona central del país ha dejado un muerto y dos heridos críticos, lo que supone el primer fallecido en territorio israelí desde el pasado 1 de marzo, día en el que murieron nueve personas.

La Guardia Revolucionaria iraní ha informado de que esta oleada de ataques es la primera bajo el liderazgo del nuevo líder supremo. Según medios oficiales iraníes, los ayatolás han atacado las ciudades israelíes de Tel Aviv y Haifa y cinco bases estadounidenses, incluida la base de helicópteros de Al Udeid, en Qatar, la principal base estadounidense en la región.

"La nueva oleada de nuestra operación, dedicado al comandante en jefe supremo, el ayatolá Mojtaba Jamenei fue lanzado bajo el código 'Aquí estoy Jamenei'", indicó el sitio Iran Nuances, próximo a la Guardia Revolucionaria. El citado medio ha detallado que se usaron los misiles superpesados Qadr, Khorramshahr y Jeibar en las ofensivas.