La presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso ha intentado apartar las polémicas sobre el liderazgo de Pablo Casado en el PP. En su primera entrevista tras su toma de posesión este sábado, Ayuso se ha mostrado contundente. "Soy leal no solo al PP sino a mi presidente (en referencia a Pablo Casado), a la persona que confió en mí". Así, insiste en que fue Casado "quien confió en mí. No es solo una cuestión de lealtad, es que creo en él".

Saliendo al paso de las últimas informaciones relacionadas con su éxito electoral en Madrid o de sus palabras sobre la implicación del rey Felipe VI en el tema de los indultos, Ayuso ha destacado los logros tanto personales como políticos de Pablo Casado. "Una persona valiente, de principios", dice Ayuso incidiendo también que en los momentos difíciles personales apostó por su familia. Y en lo político, "le he visto unificar a un partido, afrontar un congreso que era muy difícil", explica.

Unos principios y sentido del deber que también se aplica a ella misma. "La responsabilidad de Madrid es demasiado importante como para pretender, a los dos años de haber llegado, despistarme con otra cosa", sentencia.

Precisamente sobre su trabajo en Madrid y su toma de posesión, la ausencia de miembros del Gobierno en el acto ha estado presente en los titulares de este fin de semana. Moncloa aseguraba que no recibieron ninguna invitación "a través de los canales habituales" para acudir y después fuentes de Presidencia de la Comunidad de Madrid a laSexta reconocían el error "sin mucha trascendencia, pero que no deja de ser un error grave".

Algo a lo que Ayuso también ha intentado restar importancia. Así, la presidenta madrileña destaca que estuvo la "delegada del Gobierno, los presidentes autonómicos y portavoces de otros grupos". Y se muestra "especialmente orgullosa" de la asistencia de líderes como Alberto Nuñez Feijóo, Juan Manuel Moreno o Alfonso Fernández Mañueco. También Casado.

Los indultos y el "fin" del sanchismo

Un Pablo Casado al que desea ver en Moncloa "con las alianzas que sean necesarias". Y para lo que pronostica, con los indultos a los presos del procés, el fin del sanchismo. "La gente no se lo va a perdonar jamás", señala Ayuso. "Se pueden soportar muchas cosas pero esta humillación a toda España, al Rey, las instituciones, a la Justicia, la sociedad catalana... no se soporta". Esta "traición no se va a perdonar, no sé dónde va Sánchez con estos socios", insiste.

Cree la presidenta madrileña que "lo siguiente después de los indultos es seguir buscando esa ensoñada independencia para llevar a Cataluña a una república bananera". A su juicio, el Gobierno debería haber aprovechado "todos los poderes del Estado para frenarles", pero los independentistas han tenido su "connivencia" y "cooperación necesaria y leal".

La recién reelegida presidenta regional ha subrayado además que "seguirá reivindicado España" y defendiendo al rey y la Constitución porque "Madrid es España, es territorio de todos los ciudadanos del país, y los gobernantes tenemos la obligación de no transformar como se está haciendo de manera ilegal y fraudulenta en Cataluña".