López Miras afirma que la situación por el incendio en Murcia "preocupa" pero que "el riesgo en la población ya está contenido y controlado"

El presidente de la Región de Murcia apunta que la preocupación se debe al "cambio de viento que se prevé" durante la noche, "que es cuando cuando han de poder actuar los efectivos aéreos". Por eso, ha resaltado, "necesitaremos la ayuda y el apoyo de la UME".

Un incendio declarado la tarde de este martes en las pedanías murcianas de Los Garres y Lages ha provocado la activación del Plan Infomur en fase de emergencia, en situación dos, y mantiene en vilo a todo el municipio. Casi 200 efectivos de la Región de Murcia se encuentran trabajando en la zona, junto a medios locales y del Estado y la UME se dirige a la zona. El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha afirmado que hay unos 200 vecinos desalojados.

Así lo ha trasladado en Más Vale Tarde, donde ha afirmado que la situación "preocupa", sobre todo, por "el cambio de viento que se prevé" durante la noche de este martes, "que es cuando cuando han de poder actuar los efectivos aéreos". Por eso, ha resaltado, "necesitaremos la ayuda y el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias (UME)".

"Ahora mismo hay más de 250 efectivos trabajando sobre el terreno entre brigadas forestales, bomberos, Protección Civil, Policía Local, Guardia Civil, hay 11 medios aéreos", ha apuntado, tras lo que ha agradecido "el trabajo de todas las comunidades autónomas" y "la solidaridad". López Miras ha destacado que han llegado hidroaviones de la Comunidad Valenciana y helicópteros de Castilla-La Mancha. Además, ha dicho que Andalucía también ha mostrado su ayuda y el ministerio también ha enviado dos hidroaviones "y estamos pendientes de que lleguen otros dos".

Lo más importante, según ha afirmado, es que, "de momento, un incendio que se declaraba activo pasadas las 15:00 de la tarde, pues se ha conseguido proteger que llegue el incendio a la vivienda. Ahora mismo se ha podido proteger toda la zona de las viviendas, aunque hay en torno a las 50 viviendas desalojadas, sobre todo por prevención y por el humo y demás, pero está protegida ahora mismo la zona de las viviendas".

Ahora ha señalado que "se está actuando, sobre todo, en el monte e intentando que cuando haya ese cambio de viento se pueda propagar, habrá unas 100 hectáreas afectadas". Así, ha insistido en que lo importante es que "el incendio ha llegado muy muy cerca de la población y ahora mismo lo que nos dicen es que se está protegiendo y ahora mismo parece que se ha evitado el riesgo de que puedan llegar a las viviendas", ha afirmado desde el puesto de mando avanzado en Los Garres.

"Lo que nos transmiten ahora mismo es que no hay constatación de que haya ningún daño personal, que las viviendas que se han desalojado ha sido sobre todo por prevención y por el riesgo de intoxicación con el humo, no porque llegasen las llamas ni porque se haya incendiado ninguna vivienda, sino por el humo", ha trasladado. "Y confiamos en que siga una evolución favorable el incendio", ha dicho.

Sobre las carreteras cortadas, ha informado que "la carretera principal que llega hacia los barrios no está afectada y, además, está abierta también para el transporte público. Hay alguna carretera adyacente y más cercana al lugar del incendio que sí está cortada, sobre todo para evitar desplazamientos.

Insisto, ahora mismo los trabajos de los efectivos de emergencia no están cercanos a la población. El riesgo en la población ya está contenido y controlado. Están trabajando más en la masa forestal y en el monte. Aun en las primeras horas del incendio sí que preocupaba mucho la cercanía, insisto, de las llamas del incendio con la población. Ahora mismo la zona cercana a la población está ya contenida y controlada.

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