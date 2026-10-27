El Ayuntamiento de Santander quiere recurrir la declaración del antiguo campo de concentración de La Magdalena como Lugar de Memoria Democrática

Los detalles La alcaldesa de la ciudad, del PP, cree que ese reconocimiento a víctimas del franquismo reabre heridas y genera división.

El Ayuntamiento de Santander, liderado por la alcaldesa del PP, planea recurrir la declaración del antiguo campo de concentración de La Magdalena como Lugar de Memoria Democrática, argumentando que reabre heridas y divide a la sociedad. Este reconocimiento busca destacar una parte poco conocida del pasado español, según Javier Merino, de la asociación Desmemoriados. El campo, uno de los primeros del franquismo, llegó a albergar hasta 1.600 personas en condiciones duras. La decisión de incluir una placa y un itinerario cultural ha generado controversia, con el PP de Cantabria criticando que solo ensalza a unas víctimas.

El Ayuntamiento de Santander quiere recurrir la declaración como Lugar de Memoria Democrática del antiguo campo de concentración de La Magdalena. Lo ha anunciado este martes la alcaldesa de la ciudad, del PP, que cree que ese reconocimiento a víctimas del franquismo reabre heridas y genera división.

La declaración como lugar de memoria histórica "es un reconocimiento a una parte de nuestro pasado que creemos que es muy desconocida, no solo en el conjunto de España", ha señalado Javier Merino, miembro de Desmemoriados, asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Cantabria.

Lo ha dicho no por el Palacio de La Magdalena actual, sino porque ahí hubo un antiguo campo de concentración. "Fue uno de los primeros campos de concentración establecidos por el franquismo y el más fotografiado, al servir de modelo para la creación de otros campos en toda España", recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Así lo anunciaba el Gobierno en una resolución, una decisión que no ha gustado al Ayuntamiento de Santander. "Solo sirve para dividir a la sociedad y no aporta nada a la convivencia, ni al progreso de la ciudad", ha afirmado la alcaldesa, Gema Igual.

El PP de Cantabria asegura que "solo pretende ensalzar a unas víctimas y humillar a otras". Mientras, expertos como Jorge Suárez, presidente de Héroes de la República y de la Litertad, señalan que "lo que viene es a dignificar un previo indigno por su utilización hace muchos años como campo de concentración".

Por su parte, Merino ha apuntado que supone "un reconocimiento a la gente que sufrió mucho y a la que no se ha tenido en cuenta para nada durante todo el tiempo transcurrido desde la Guerra Civil y en la dictadura".

Su capacidad máxima era de 600 personas, pero llegó a albergar hasta a 1.600. Las condiciones de vida eran "extremadamente duras", además de imponerles rutinas diarias. Poca gente sabe que estaba situado en el campo de las antiguas caballerizas.

"Sus caballerizas contarán con una explicación con una placa y con un itinerario cultural de historia para todos aquellos que quieran saber que allí también se sufrió", ha explicado Suárez. Y en eso consiste la norma que han aprobado: poner simplemente una placa.

"Hay administraciones que no están por la labor y luego desde el Gobierno central también se va muy lento en todo esto", ha destacado Merino. Aun así, el Ayuntamiento de Santander está valorando recurrir.

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