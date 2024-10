Nuevos y reveladores audios de Bárbara Rey dejarían entrever el chantajeal que la artista presuntamente sometió al entonces rey Juan Carlos I, con quien mantuvo una relación intermitente a lo largo de casi 20 años, a cambio de su silencio. En una conversación de 1994 con su amiga y confidente Hortensia Blázquez, revelada este viernes por 'Ok Diario', la vedette desliza que si no le sale trabajo "podría salir el sol por alguna parte".

"A ver si me llama esta gente de este trabajo que me habían hablado de una productora y me confirman a ver... Porque, oye, yo tengo los nervios de punta", confiesa Bárbara Rey a su amiga en ese intercambio, en el que insiste: "Hombre, es que sin trabajo ya me dirás tú lo que hago y ando con los nervios un poquillo de punta".

A continuación, la artista confirma que ha dicho a la productora "que tantee algo": "Vosotros no dejar las cosas, no dormirse en los laureles", asegura haberles trasladado. Sin embargo, Bárbara Rey lamenta que "en el fondo no hacen nada". "Muchas palabras... Como tienen varios programas, ingresan un montón de dinero, con un programa, con otro... No pasa nada, ni la mínima preocupación", reprocha.

"Te lo digo de verdad, porque si no, podría salir el sol por alguna parte", advierte entonces Bárbara Rey, que confiesa: "A veces pienso que sí, que puede haber ahí una mano negra".

El "examen" de su hijo y el menú de la comida con el rey

El mismo medio revela también una grabación del día en que se tomaron las fotos en las que aparece besándose con el rey. Su hijo, Ángel Cristo Jr., sostiene que fue él quién las tomó, a instancias de su madre, siendo un niño, y en esa conversación la artista supuestamente alude en clave a ese encargo, al asegurar que su hijo "tiene un examen". "Tiene unos nervios... Pero unos nervios desde anoche... Terrible", le dice a Hortensia Blázquez.

En otro de estos audios, la vedette además cuenta a su amiga con todo lujo de detalles qué va a preparar de comer para su amante: "Voy a hacer un arroz sencillito. Voy a hacer un arroz de muslo de pollo, un poquito de cinta de lomo y unos trocitos de beicon...", relata. "Voy a poner unas alcachofitas, un poquito de berenjena y calabacín, ¿qué te parece? Y un poco de pimiento... y tengo ahí un bote de judiones de esos gordos", detalla.

Un menú que completa así: "He comprado un jamón muy bueno y un poco de lomo. Y buen vino, del 82. Y una ensalada. ¿Y qué más? Tal y como está la vida".