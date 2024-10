Salen a la luz nuevos audios de Bárbara Rey en los que asegura haber sido "odiada" por la reina Sofía, a quien acusa de haber hecho todo lo posible por hundirla.

La grabación, revelada este viernes por 'Ok Diario', corresponde a una conversación entre la artista y su amiga Hortensia Blázquez en la década de los 90. En ella, la vedette, perceptiblemente alterada, se muestra muy enfada con el rey Juan Carlos, con quien mantuvo una relación intermitente a lo largo de casi dos décadas.

"Sabe a lo que estoy sometida porque me ha cortado la libertad, porque ha permitido que me corten el trabajo, porque ha permitido que se me corte el acceso a cualquier tipo de nivel social y a cualquier acto social", reprocha Bárbara Rey en ese audio, en el que añade: "He ido cuatro veces o dos veces, cuando he podido o cuando he querido a algún acto de él porque sabía que no tenía más remedio, pero, por lo demás, me han tenido siempre, continuamente, controlada por todos los costados".

Un control que la artista atribuye al supuesto odio que siente hacia ella la esposa oficial del monarca, la reina Sofía: "He sido odiada por la reina hasta el tope. Ha utilizado todos los medios que ha tenido a su alcance y a su alrededor para hundirme", sostiene en la grabación.

"Una mano negra"

En otro de los audios publicados ahora por el mismo medio, Bárbara Rey traslada a su amiga su preocupación para que le salga trabajo y señala que "puede haber ahí una mano negra". Unos audios en los que podría aludir, además, al chantaje al monarca: "Te lo digo de verdad, porque si no, podría salir el sol por alguna parte", advierte en la grabación.