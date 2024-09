Las imágenes del rey Juan Carlos I y Bárbara Rey besándose, desveladas este miércoles por la revista holandesa 'Privé', las ha filtrado el propio hijo de la vedette, Ángel Cristo Jr., que sostiene que él mismo tomó las fotografías siendo un niño, a instancias de su madre, y que ella las usó para chantajear al monarca.

Según su versión, recogida por la citada publicación neerlandesa, su madre le habló de su relación con el rey, a quien presentó como "un hombre rico y malvado", aproximadamente un año antes de tomar las fotos. "Yo debía de tener 12 o 13 años en ese momento", asegura en la entrevista.

"Solo le vi en persona el día que tomé las fotos. Antes de eso, mi madre lo había visto en casa dos o tres veces, pero sus compromisos le dificultaban venir", relata el hijo de Bárbara Rey, que sostiene: "No fui a la escuela ese día para tomar las fotos".

Según el testimonio que ha ofrecido a 'Privé', su madre le dijo que el rey "era un hombre terrible que la trataba mal", como "todos los demás hombres de su vida que la habían explotado sexualmente". "Sentí pena por ella y sentí que tenía que ayudar a mi madre", defiende Ángel Cristo Jr.

De acuerdo con su versión, "ella realmente no quería chantajearlo [al rey Juan Carlos], pero mi madrina sugirió que mi tío tomara las fotos". Sin embargo, su madre no confiaba en él y prefirió que fuera su hijo quien las tomara: "Me encantaba la fotografía y siempre les pedía cámaras a mis padres como regalo. Según mi madre, ella no quería que nadie más hiciera fotos porque valdrían millones", esgrime.

Según él, no era consciente de lo que estaba pasando. "Solo escuchaba a mi madre cuando era niño. Pero en un momento ella dijo: 'Tomas buenas fotografías. Es una pena que no puedas hacerlo porque eres sólo un niño. Por otro lado, sé que no me traicionarías'. Entonces la ayudé", alega. Según su relato, las fotos las sacó el 22 de junio de 1994. "Era miércoles y ese día no fui a la escuela", asegura.

La propia Bárbara Rey ha manifestado ya su enfado con su hijo, a quien demandó hace unos meses, por hacer públicas estas imágenes. "Con esto se demuestra quién es mi hijo y cómo es", ha aseverado, en declaraciones a 'Espejo Público' este mismo miércoles.