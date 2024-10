Nuevos detalles sobre la relación sentimental que mantuvieron el rey emérito Juan Carlos I y Bárbara Rey. Tras las imágenes íntimas publicadas por la prensa holandesa que muestran al entonces jefe del Estado y a quien fuera su amante besándose y en actitud cariñosa, 'OKDIARIO' ha publicado un serie de audios entre ambos.

En las notas de voz, los dos implicados tocan diversos temas de la actualidad del momento y utilizan de manera cariñosa el "mi vida", "cariño" o "mi amor". Unos apelativos que se repiten en varias ocasiones durante la conversación publicada por 'OKDIARIO': "¡Por favor, mi vida!". "Pero, ¿qué follón hay armado, mi vida?". "Todos, mi amor, todos". "Me río, cariño, me río de Alfonso Armada".

Estos son los extractos de la conversación donde se escuchan los apodos cariñosos entre el rey emérito y Bárbara Rey:

Bárbara Rey: ¡Ah, sí! También está Aznar éste… me ha parecido verlo… Pero, ¿qué follón hay armado, mi vida?

Bárbara Rey: Bueno, por Dios, qué exageración, ¿no? Pero, vamos, yo no creo que la cosa llegue a ese extremo… ¡Por favor, mi vida!, digo yo… Es evidente que ellos tienen mucho que tapar y tendrán que llegar…

Bárbara Rey: Todos, mi amor, todos.

Juan Carlos I: Las cosas de Sabino y palabra de honor, me río, me río, cariño, me río de Alfonso Armada.

Juan Carlos I, sobre Luis Roldán: "Es mejor que no lo encuentren"

Aunque el "amor" y "mi vida" no es lo único realmente llamativo de estas notas de voz. Bárbara Rey y Juan Carlos I también hablaron en 1994 de Luis Roldán, ex director general de la Guardia Civil, cuando estaba en paradero desconocido tras fugarse de España cuando fue acusado por casos de corrupción relacionados con el Gobierno de Felipe González.

En dicho extracto publicado por 'OKDIARIO', el rey emérito afirmaba que "yo espero que lo encuentren", a lo que Bárbara Rey le contestaba "¿tú crees?". Acto seguido, Juan Carlos I expresaba lo siguiente: "Aunque entre tú y yo, la Guardia Civil dice que es mejor que no lo encuentren. Mejor encontrarlo muerto".

Juan Carlos y Bárbara Rey hablaron de Sabino Fernández

Juan Carlos I también sacó las costuras al que era jefe de la Casa de su Majestad el Rey, Sabino Fernández. El monarca aseguró que Fernández era "un topo" y que estaba muy dolido con él, ya que filtró informaciones delicadas sobre la Casa Real.

Así fue la conversación de Juan Carlos I y Bárbara Rey sobre Sabino Fernández a las que ha tenido acceso 'OKDIARIO':

Bárbara Rey: Pero, vamos a ver, si tú te has portado siempre muy bien con él…¿Hay algo por lo cual esté descontento contigo?

Juan Carlos I: No lo sé. No tengo ni idea.

Bárbara Rey: Pero, ¿descontento contigo concretamente, o contigo y con la Reina? ¿O solamente va a por ti?

Juan Carlos I: No… Él dice que yo he conseguido que la Reina esté en contra de él.

Bárbara Rey: ¿Pero tú no me dijiste que a veces incluso intuías, que tenías visto, como si tuviera cierta confianza con ella?

Juan Carlos I: Sí, sí. Pero después de irse, él ha comentado que yo he conseguido que ella esté en contra de él.

Bárbara Rey: Pero ¿la Reina está en contra de él?

Juan Carlos I: No, no… ¡para nada!

Bárbara Rey: Por eso, son mentiras que él dice porque quiere decirlas, pero la gente no lo sabe y una persona que ha estado tan cerca de ti…

Juan Carlos I: Sí, pero se inventa cosas con periodistas de vida privada, de vida económica, de vida tal… ¡Huy, la de cosas que está diciendo! (…) Hay reuniones donde me critican y hablan de mí… y de mi vida y de cosas… y tal… Inventan y tal y, entonces, él está presente y, en vez de cortarlo, dice: «Bueno, si yo hablara, si yo dijera… Pero, claro, como yo no puedo hablar por mi lealtad, por mis años en la Casa…».

Bárbara Rey: O sea que calienta… echa leña al fuego…

Juan Carlos I: Eso es peor que si lo dijera.

Por otro lado, el rey dedicó unas palabras a Alfonso Armada tras su silencio después del 23-F: "Palabra de honor, me río, cariño, de Alfonso Armada. Ese ha pasado siete años en la cárcel, se ha ido a su pazo de Galicia y el tío jamás ha dicho una palabra. ¡Jamás! En cambio, éste otro está largando…".