Los reyes de España y Pedro Sánchez se encontraron con una enorme crispación en su visita a Paiporta este pasado domingo. Todo comenzó con lanzamientos de objetos: como el de un palo que impactó en la espalda de Pedro Sánchez o la de una bola de barro contra la reina Letizia.

La situación, por momentos, fue a más y mientras la escolta del presidente activó el protocolo de seguridad y procedió a desplazarlo al Puesto de Mando Avanzado los reyes decidieron continuar y escuchar las quejas de los habitantes de Paiporta. Estos son los cinco momentos más destacados de la tensa visita de los reyes y el presidente del Gobierno.

"¡Perro, a tomar por culo de aquí!"

Como se puede ver en el vídeo que acompaña esta noticia, los gritos y los insultos hacia el presidente del Gobierno comenzaron nada más bajar este del coche. "¡Perro, a tomar por culo de aquí!", comenzaron a gritar varias personas. Pero la tensión fue a más, y además de los gritos e insultos, los jóvenes empezaron a lanzar objetos a Sánchez y, más tarde, al coche en el que entró, rompiendo y destrozando incluso el retrovisor. Este lunes el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha explicado que la marcha del socialista fue una decisión de su equipo de seguridad.

En esa línea, ha reiterado que fue "por razones obvias de seguridad" y no a petición propia de Sánchez. Esa marcha "lo decide su grupo de seguridad, porque había un riesgo real y evidente", ha dicho el ministro mientras recordaba que ya "ya había recibido un golpe que está totalmente objetivado".

"Si quieres no vengo y me quedo en Madrid"

Tras abandonar Sánchez Paiporta por motivos de seguridad, los reyes se quedaron y escucharon las quejas de los habitantes. En uno de los momentos destacados, uno de los ciudadanos le espetó a Felipe VI que hubiera ido y aseguraba que "este Gobierno tiene que irse". El rey, por su parte, respondió que "todo es un equilibro". "Si quieres no vengo y me quedo en Madrid", añadió.

"Reina, no es por ustedes"

Otro de los momentos de la visita los protagonizó la reina Letizia. Muchos ciudadanos se acercaron a echarle en cara que aún "hay muertos sin sacar". "A ti no te hace falta agua. Ni a ti ni a tus hijas", le espetó otra mujer. Pero hubo otras que se disculparon con la reina por haber lanzado bolas de barro. "Perdonad no sabíamos quiénes erais. Perdonadnos, creíamos que era él. Perdonadnos", le dijo una mujer. Otra, además, insistió en que "Reina, no es por ustedes". Ante todos estos comentarios, la reina no paraba de repetir "lo siento" y "tienes razón", en apoyo a los ciudadanos.

"No hagáis caso a todo lo que se publica"

Ante las quejas de los ciudadanos de Paiporta, Felipe VI les indicó que "no hagáis caso a todo lo que se publica porque hay mucha intoxicación informativa". "¿Para qué? Para que haya caos. Hay mucha gente interesada en eso", continúo el rey.

Los ciudadanos en cambio aseguraron que "esto ya es peor que un caos, esto es lo peor del mundo".

"No era el día de hacerse la foto"

Como se puede ver en el vídeo que acompaña esta noticia, una de las ciudadanas de la zona le echó en cara "Doña Letizia, no era el día de venir a hacerse la foto (…) No tenéis vosotros más culpa pero no era el día de venir. No teníais que venir".