El candidato de ERC y presidente en funciones de la Generalitat, Pere Aragonès, no conseguirá hoy su objetivo de ser investido líder del Govern. La abstención ya anunciada de los posconvergentes dilata los tiempos y el sucesor de Quim Torra -inhabilitado hace medio año- todavía no tomará posesión este martes.

Con este rechazo del partido de Carles Puigdemont a permitir que Aragonès presida la Generalitat, se pone en marcha la cuenta atrás de dos meses para que se repitan de nuevo los comicios.

Esta opción no parece que la estén contemplando ninguno de los dos partidos llamados a entenderse, pero las divisiones y tensiones entre ambos partidos, a cuenta de más de cinco años de gobierno conjunto y del liderazgo del procès, hacen que se retrase todo.

Junts quiere un acuerdo que evite "problemas"

La pandemia es el menor de los problemas para los independentistas y desde Junts alegan que necesitan un acuerdo que garantice un Ejecutivo catalán funcional.

Lo explicó la portavoz de JxCat y aspirante a liderar a los posconvergentes en el seno del Govern, Elsa Artadi: "Queremos un acuerdo muy concreto que después no provoque problemas. No quiere decir que no nos entendemos, no queremos encontrarnos problemas cada mes".

Por su parte, el candidato Aragonès ha respondido a las pretensiones de JxCat de retrasar su investidura: "Lo que podemos hacer hoy no hace falta esperar ni dos meses, ni dos semanas ni dos días. A día de hoy no hay motivos de peso que justifiquen el retraso en la formación del nuevo Gobierno, que es más necesario que nunca".

El papel de Puigdemont, en las negociaciones

El nudo gordiano parece estar en dos asuntos: por una parte, los de Puigdemont retrasan la investidura de Aragonès para cobrarse que los republicanos impidieran la investidura telemática del fugado en Waterloo (Bélgica) en la pasada legislatura. Por otro, Junts pretende instaurar una suerte de bicefalia en el Gobierno catalán: que Aragonès gestione, pero que el 'procés' lo lidere el llamado Consejo de la República, liderado por el expresident en Bélgica.

De hecho, al respecto, Aragonès ha hecho un llamamiento a "multiplicar" la fuerza del independentismo, reconociendo todos los espacios "tanto dentro como en el exilio", pero con el liderazgo de las instituciones catalanas y no de organismos externos.

"Conseguirlo requiere flexibilidad, generosidad y responsabilidad, sin sustituciones, ni tutelas", ha advertido ante las pretensiones de Puigdemont de seguir influyendo en la política catalana.

[[H3:Illa asegura que la investidura de Aragonès se basa "en cinco engaños"]]

El ganador de las elecciones del pasado 14F, el socialista Salvador Illa, ha asegurado en su intervención que ya se lo advirtió al candidato de ERC: su propuesta, a juicio del exministro de Sanidad, "nacía de la división y del fracaso del independentismo en la pasada legislatura".

"Se lo voy a confesar: ni sería capaz ni quiero superar lo que han dicho y escrito algunos de los que usted aspira a tener como socios. Cuerpo a tierra, que vienen los nuestros", ha espetado Illa, que ha definido los dos últimos años como "perdidos" y de un Ejecutivo que solo gobernaba para unos pocos.

Además, Illa ha insistido en que la investidura de Aragonès y el liderazgo del independentismo se basa en "falsas promesas" y "en cinco engaños": no hay un 52% de los votos independentistas, ya que el PDeCAT se quedó fuera del Parlament; "instituciones ficticias" para representar a los catalanes; un proyecto de separación de España "sobre argumentos ficticios"; "planteamientos insolidarios" para justificar la secesión; y el quinto, la "gran mentira" del 'procés'.

"Hablan de una herencia de los últimos diez años, pero es un balance negativo de los últimos años. Una gran mentira que ha sido el 'procés', el resultado es un nuevo fracaso: el del viernes y otro el de hoy", ha asegurado el exministro.

"Estamos ante un tiempo nuevo", ha anunciado Illa, que ha pronosticado una etapa de "pasar página y abrir una nueva etapa de diálogo".

JxCat responsabiliza a ERC de la falta de acuerdo

La diputada de JxCat, Gemma Geis, ha sido la encargada de dar la réplica al presidenciable de ERC. Los posconvergentes rechazan la existencia de "tutelas" o sustituciones, lo que ha deplorado en su intervención Aragonès.

Geis ha instado a que los republicanos y, en concreto, su candidato "encuentren" los acuerdos con Junts para conseguir su apoyo.

"Usted ya tiene nuestra confianza, pero necesitamos acuerdos para que su presidencia tenga un rumbo", ha asegurado la diputada.

"Queremos iniciar este viaje a la recuperación económica, del país, a la independencia de Cataluña y en la suma de las tres fuerzas independentistas. Y en eso, nos tendrá a su lado", ha asegurado la representante del partido de Puigdemont.