Vox ha cumplido su amenaza y ha decidido abandonar todos los gobiernos regionales en los que mantiene acuerdos con el Partido Popular por aceptar acoger a poco más de 300 menores migrantes no acompañados. La formación de extrema derecha ha dejado en el aire los ejecutivos en la Comunitat Valenciana, Extremadura, Murcia, Aragón, Castilla y León y en Baleares. Ahora el PP apuesta por continuar los gobiernos en minoría de las cuatro CCAA y no adelantará elecciones en el corto plazo, pero en algunas comunidades como Murcia hay dudas de lo que podrá hacer Fernando López Miras.

La mayoría de los presidentes autonómicos ya se han pronunciado y han asegurado que seguirán gobernando, mientras el PP ha hecho un llamamiento a los consejeros de Vox asegurando que se pueden quedar si así lo deciden. De momento, el consejero ultraderechista en Extremadura ha abandonado su partido y seguirá en el Gobierno de María Guardiola. Además, los consejeros de Vox en Castilla y León han tildado de error romper el Gobierno con el PP, pero todavía no han comunicado su decisión.

Mientras, en las próximas horas, los vicepresidentes y consejeros de Vox dimitirán de sus cargos, y los grupos parlamentarios pasarán a la oposición. Esto, aunque los presidentes regionales del PP muestren cierta tranquilidad, complicará las legislaturas en las cinco comunidades ya que no podrán sacar adelante Presupuestos ni medidas, cuando algunos llevan menos de un año gobernando.

Comunidad Valenciana

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha sido el primero en comparecer este viernes para afirmar que continuará gobernando: "A liderar el cambio me he dedicado, a liderar me dedico y a liderar me voy a seguir dedicando". Asimismo, Mazón ha reducido de diez a nueve el número de Consellerias de su gobierno tras la salida "unilateral" de Vox del ejecutivo.

Y ha nombrado a los sustitutos de los tres consellers de Vox y ha eliminado la vicepresidencia de Vicente Barrera (Vox). La única vicepresidencia del Gobierno valenciano será de la Susana Camarero, hasta ahora vicepresidenta segunda, y las competencias que tenía Vox quedan en el PP.

El juez ya había apostado por gobernar en minoría si Vox rompía. Así lo afirmó antes de la reunión de la Junta Directiva del PP de la Comunidad Valenciana, donde defendió que su partido está "en lo que le interesa a la gente" y "no en los juegos de sillones".

Aragón

A la espera de que se pronuncie este viernes Jorge Azcón, el presidente de Aragón, la portavoz de su Gobierno, Mar Vaquero, ya ha manifestado que habrá una "nueva reestructuración del Gobierno de Aragón, donde lo que va a haber es una distribución de las competencias".

La portavoz ha querido enviar un mensaje de tranquilidad para todos los aragoneses, porque "el Partido Popular va a seguir gobernando, pensando solamente en el interés de todos los aragoneses y en este proyecto de prosperidad que ya hemos iniciado a lo largo de estos meses y que sin duda alguna está consiguiendo mejorar la vida".

Por ello, el presidente Jorge Azcón "comunicará inmediatamente a esta decisión la nueva reestructuración del Gobierno de Aragón, donde lo que va a haber es una distribución de las competencias". "Se va a reestructurar el gobierno y va a ser un gobierno del Partido Popular en solitario", ha afirmado.

Castilla y León

El Gobierno de Castilla y León que preside Alfonso Fernández Mañueco ha garantizado la noche del jueves su estabilidad pese al anuncio de Vox de abandonar el gabinete, una decisión que considera "injustificada e incomprensible". En un comunicado, el Gobierno autonómico añade que dicha decisión se enmarca en la estrategia nacional de Vox, que "ha antepuesto sus intereses electorales a los de los castellanos y leoneses".

Además, recuerda que la postura de Castilla y León, como la del resto de comunidades autónomas, sobre la acogida de menores no acompañados, es la misma desde 2021, "cuando se llegó a un acuerdo que se ha cumplido con total normalidad hasta ahora, sin que Vox haya dicho nada ni en 2022 ni en 2023, años en los que ya formaba parte del Gobierno autonómico".

Murcia

El Gobierno autonómico de Murcia sigue analizando los pasos a seguir, pero guarda silencio hasta sobre los escenarios que se abren ahora en el Palacio de San Esteban. De momento, es la única región que apunta a un adelanto electoral, pero no hay nada confirmado porque López Miras todavía no se ha pronunciado.

Todavía no hay convocatoria oficial del Gobierno de López Miras, pero desde su gabinete emplazan a este viernes para informar de las decisiones que adoptarán en las próximas horas en relación a esta crisis, que deja en minoría al PP toda vez que los de Abascal han roto los pactos que mantenían con Murcia y otras cuatro regiones.

Quien sí ha convocado ya a los periodistas, para las 12.00 horas en la sede de la vicepresidencia, es José Ángel Antelo, quien ya había escenificado el distanciamiento con el PP al no asistir a la reunión semanal del Consejo de Gobierno junto al otro miembro de Vox, el consejero de Fomento, José Manuel Pancorbo.

Baleares

Abascal anunció que retirará su apoyo parlamentario al PP en las regiones, lo que incluye Baleares. Sin embargo, todavía no se ha pronunciado Marga Prohens sobre lo que pasará con su govern. Eso sí, el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés (PP), ha confirmado este viernes que su pacto de gobierno con Vox se mantiene vigente pese a la ruptura de los acuerdos en el ámbito autonómico: "Continuamos trabajando con total normalidad".

Galmés ha explicado que los dirigentes baleares de Vox, que aporta dos de los nueve miembros del gobierno del Consell, le han garantizado que la crisis en los gobiernos autonómicos no se extiende a la institución insular. "Nos trasladan que esta decisión unilateral que tomó Vox a nivel nacional no afecta al Consell de Mallorca, por tanto continuamos trabajando con total normalidad para llevar el cambio a los ciudadanos de esta tierra y, sobre todo, para dar soluciones a los problemas reales", ha enfatizado Galmés.

El presidente del Consell ha pedido "tranquilidad a los ciudadanos" porque el suyo es "un gobierno sólido" que mantiene el programa acordado con Vox.