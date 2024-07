El consejero de Vox en Extremadura, Ignacio Higuero, ha decidido apartarse de la decisión de Santiago Abascal y ha anunciado que continuará al frente de la consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural del Ejecutivo de la 'popular' María Guardiola.

"Entiendo el giro, pero no lo comparto", ha confesado Higuero en rueda de prensa, asegurando que "no puede defender" la decisión que ha tomado Vox de romper sus gobiernos con el PP por la decisión sobre migración que tomó el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo.

De esta forma, Higuero ha comunicado que seguirá al frente de su consejería. "Me uní a este proyecto, que era defender a Extremadura", ha indicado. Además, ha desvelado que se dará de baja la semana que viene de Vox. "Ahora mismo no representa ni mis ideales ni mi espíritu de lucha", ha destacado.

Guardiola califica de "valiente" la decisión de Higuero

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola ha celebrado que Ignacio Higuero vaya a continuar al frente de su consejería, explicando que mantuvieron una reunión en la que él le transmitió "su firme voluntad de seguir sirviendo a los extremeños al frente de la consejería", algo que ha calificado de "un paso valiente y comprometido".

De esta forma, Guardiola ha asegurado que el Gobierno de Extremadura seguirá trabajando "como lo ha hecho hasta ahora", recalcando que los extremeños están "por encima de las siglas".

La presidenta ha explicado que. tras la ruptura "unilateral" de Vox de su acuerdo de gobernabilidad, el Ejecutivo extremeño va a seguir trabajando en solitario con el objetivo de que haya "estabilidad" en la región.

En su intervención, Guardiola ha considerado que la ruptura que anunció Vox este pasado jueves "nada tiene que ver con ninguna de las 60 medidas" que firmaron hace un año, en el que no se contemplaban aspectos relacionados con la migración, por lo que "los extremeños lo que merecen son explicaciones y garantías, y hasta el momento Vox no ha dado ninguna explicación lógica, ni creo que pueda darla, porque no existe", ha dicho.

Guardiola ha destacado que "todo lo que está en ese acuerdo de gobernabilidad y que ha roto de manera unilateral Vox decae", por lo que ha considerado que "por coherencia", el senador de Vox por Extremadura, Ángel Pelayo Gordillo, "debería renunciar a su acta" ya que "es un senador por designación autonómica que correspondería al Partido Popular" que lo cedió a Vox en el marco del pacto que alcanzaron.

Buxadé carga contra Higuero: "Se aferra al sillón"

El líder de Vox en Bruselas, Jorge Buxadé, ha cargado contra Ignacio Higuero, asegurando que "se apega al sillón" y no se ha unido a la "defensa de los principios y de las políticas" del partido, si bien ha demostrado "comprensión desde el punto de vista personal".

"Él se quiere quedar como consejero y por tanto se apega al sillón, se apega a la posición de poder como consejero, pero repito que lo entiendo y lo entendemos todos en el Comité Ejecutivo Nacional ayer mismo", ha explicado el dirigente de Vox en una entrevista en 'TVE', recogida por Europa Press, al ser preguntado por la decisión del consejero que designaron en Extremadura de desobedecer a su partido.

Buxadé ha asegurado que Higuero ya no forma parte de Vox "porque Vox no está en esos gobiernos con el PP", dado que para el partido dirigido por Santiago Abascal "la política inmigratoria en España no la puede dictar (Pedro) Sánchez". "Sánchez y Von der Leyen le dictan la política inmigratoria a Feijóo, y este la impone a los presidentes regionales de los gobiernos de coalición del Partido Popular", ha agregado.