La emotiva actuación de La María en el funeral de Estado por la DANA

El contexto La artista natural de Oliva (Valencia) ha interpretado su canción 'Mon Velatori' que se ha convertido en un himno para muchas familias que sufrieron la DANA.

La María, artista natural de Oliva (Valencia) ha cantado en el funeral de Estado por las víctimas de la DANA su canción 'Mon Velatori', la cual se publicó en 2022; está incluida en su disco 'L'Assumpció' y se convirtió en un himno para todos aquellos que hace un año sufrieron la DANA que arrasó con la vida de 237 personas, la mayoría en la Comunidad Valenciana.

A propósito, la artista valenciana reconoció en una entrevista concedida al portal digital 'Vilaweb' que la canción ha cambiado de significado, puesto que el original estaba relacionado con su renacimiento como intérprete. Mientras que el nuevo está vinculado a "las personas que han padecido la DANA", por eso mismo la canta "pensando mucho en lo que significa".

Detalles del funeral

La ceremonia ha tenido lugar en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia y ha contado con la presencia de los reyes, Felipe VI y Letizia, así como del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, distintos ministros y, pese a las peticiones de los familiares de las víctimas, del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, quien ha sido increpado justo antes de que comenzase el acto.

Por otra parte, en la previa del evento, los monarcas y el líder del Ejecutivo han saludado a algunos de los familiares de las víctimas, con quienes han podido charlar y transmitir su ánimo y pesar en un día especialmente complicado para estas personas que hace justamente un año veían como la lluvia y la posterior riada les arrebataban todo.

Con todo, mientras se celebraba el funeral de Estado, miles de personas se han echado a la calle para protestar contra la gestión de la tragedia que llevó a cabo el presidente Mazón. En dichas concentraciones se han podido escuchar gritos de "Mazón dimisión" y "el president a Picassent".

