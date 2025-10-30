Mazón podría viajar a EEUU a días de que Vilaplana declare ante la jueza

Según ha adelantado Levante EMV, el president de la Generalitat podría alejarse de los focos tras un amargo primer aniversario de la DANA y antes de la declaración de Vilaplana, igual que hizo en mayo faltando a la romería de la Santa Faz.

Carlos Mazón podría viajar a Estados Unidos este jueves, justo antes de la declaración de Maribel Vilaplana ante la jueza. La periodista testificará el 3 de noviembre sobre su encuentro con el president durante la DANA que causó 229 muertes en Valencia. Laura Ballester, periodista de Levante EMV, informó sobre esto en un programa especial de El Objetivo. Según la agenda de Mazón, tiene dos actos el jueves por la mañana, pero luego estaría libre, lo que podría permitirle evitar la atención pública. Ballester criticó esta posible estrategia, comparándola con su ausencia en mayo durante un evento importante en Alicante.

Por el momento, la agenda de Mazón para el jueves indica dos únicos actos por la mañana: la apertura del Congreso de Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana a las 11:30 horas y la presentación del plan de inversiones de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) a las 12:30 horas.

A partir de ahí, su agenda pública estaría despejada, pero podría evitar los focos marchándose al otro lado del charco. De ser así, actuaría igual que el pasado mes de mayo, cuando se ausentó de la romería de la Santa Faz en Alicante para, supuestamente, sondear el efecto de la política arancelaria estadounidense en las compañías valencianas.

Una estrategia que Ballester ha criticado en El Objetivo. "Si se va a EEUU, hará como siempre que pasa algo importante, que se coge el comodín de EEUU o Nueva York, y pasará fuera el temporal Vilaplana", ha reprochado.

