Ahora

Posible vía de escape

Mazón podría viajar a EEUU a días de que Vilaplana declare ante la jueza

Según ha adelantado Levante EMV, el president de la Generalitat podría alejarse de los focos tras un amargo primer aniversario de la DANA y antes de la declaración de Vilaplana, igual que hizo en mayo faltando a la romería de la Santa Faz.

Mazón se va a EEUU
Carlos Mazón podría irse a Estados Unidos este jueves, pocos días antes de la declaración de Maribel Vilaplana ante la jueza. La periodista testificará el lunes tres de noviembre sobre su comida con el president el día de la DANA que dejó 229 muertos en Valencia.

Así lo ha adelantado la periodista Laura Ballester, de Levante EMV, en el programa especial de El Objetivo por el primer aniversario de la tragedia.

Por el momento, la agenda de Mazón para el jueves indica dos únicos actos por la mañana: la apertura del Congreso de Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana a las 11:30 horas y la presentación del plan de inversiones de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) a las 12:30 horas.

A partir de ahí, su agenda pública estaría despejada, pero podría evitar los focos marchándose al otro lado del charco. De ser así, actuaría igual que el pasado mes de mayo, cuando se ausentó de la romería de la Santa Faz en Alicante para, supuestamente, sondear el efecto de la política arancelaria estadounidense en las compañías valencianas.

Una estrategia que Ballester ha criticado en El Objetivo. "Si se va a EEUU, hará como siempre que pasa algo importante, que se coge el comodín de EEUU o Nueva York, y pasará fuera el temporal Vilaplana", ha reprochado.

