Así ha visto Ana Pastor a Carlos Mazón ante los insultos en el funeral de Estado: "No sabía ni cómo comportarse"

Ana Pastor cuenta cómo se ha vivido desde dentro del funeral de Estado por las víctimas de la DANA los insultos de los familiares de las víctimas a Carlos Mazón, así como si podrían afectar a su continuidad como líder del PP valenciano.

Más Vale Tarde conecta con Ana Pastor, que desde dentro del recinto en el que ha tenido lugar el funeral de Estado por las víctimas de la DANA, analiza los momentos de tensión en los que los familiares han increpado a Carlos Mazón.

"Ha sido durísimo para las familias y yo creo que ni siquiera él sabía cómo comportarse", explica la periodista, que recuerda que algunos familiares le han mostrado fotografías de sus seres queridos fallecidos.

Respecto a si este momento podría suponer un antes y un después para la continuidad de Mazón al frente del PP valenciano, Ana Pastor considera que "si ha llegado a un año de la DANA, va a ser muy difícil que dé un paso atrás".

En este sentido, señala que hay personas que le han preguntado a ella si pensaba que en la comparecencia de esta mañana podía dimitir, y al final lo que se vio fue "a Mazón arropado por 160 altos cargos que le han aplaudido y se han puesto de pie".

