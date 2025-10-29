Ahora

EN DIRECTO

Funeral de Estado de las víctimas de la DANA en Valencia

Funeral de Estado

Felipe VI recuerda a los fallecidos un año después de la DANA mientras pide "rigor", "serenidad" y "poner de nuestra parte para impedir que esto se repita"

Los detalles Felipe VI ha hecho hincapié en que "es necesario seguir analizando las causas y circunstancias de la tragedia, con el fin de extraer con rigor y serenidad las lecciones necesarias".

El Rey Felipe VI interviene durante el homenaje a las víctimas de la dana, en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El rey Felipe VI ha querido recordar a los fallecidos y el dolor de sus familiares un años después de la DANA que dejó 237 muertos, 229 de ellos en la Comunitat Valenciana, y ha pedido "rigor" y "serenidad" para evitar que esto vuelva a ocurrir.

Lo ha hecho en un funeral de Estado lleno de emoción, en el primer fatídico aniversario de la catástrofe y con la tensión en el ambiente tras los gritos al president Carlos Mazón, que han marcado el acto por su nefasta gestión de la DANA.

"Hoy recordamos, sobre todo, a las víctimas de aquella tragedia porque cada nombre, cada historia, cada persona, forma parte de una memoria que nos pertenece a todos", ha comenzado el rey tras escuchar el discurso de tres víctimas de la tragedia. Por ello, ha dicho, ha considerado "necesario" expresar un "cariño, personal y de toda España".

Acto seguido, Felipe VI ha hecho hincapié en que "es necesario seguir analizando las causas y circunstancias de la tragedia, con el fin de extraer con rigor y serenidad las lecciones necesarias para mejorar nuestra capacidad de afrontar en el futuro otras grandes catástrofes y evitar o minimizar en lo posible sus peores consecuencias".

"Todos deseamos que algo así no vuelva a ocurrir", ha reconocido el rey, quien ha insistido en que "pongamos todos de nuestra parte para impedir que se repita". "Estamos, ahora y siempre, con vosotros", ha añadido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Un año sin verdad ni justicia: historia de la DANA más mortífera en décadas y la nefasta gestión que Mazón aún intenta tapar
  2. La llamada a una operadora del 112 el día de la DANA: "Estaba recogiendo cuerpos que iban flotando para que no se perdieran"
  3. Las confesiones de Juan Carlos I: "No hubo un golpe el 23F, sino tres. Armada me traicionó"
  4. Suben a 100 los muertos en Gaza, entre ellos 35 niños, tras los ataques de Israel amparados por Trump: "Hamás debe comportarse"
  5. El huracán Melissa toca la costa oriental de Cuba como tormenta de categoría 3 con vientos de hasta 195 km/h
  6. Lady Gaga eclipsa Barcelona con un espectacular concierto gótico y palabras en español: "¡Arriba las manos!"