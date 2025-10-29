Felipe VI recuerda a los fallecidos un año después de la DANA mientras pide "rigor", "serenidad" y "poner de nuestra parte para impedir que esto se repita"

Los detalles Felipe VI ha hecho hincapié en que "es necesario seguir analizando las causas y circunstancias de la tragedia, con el fin de extraer con rigor y serenidad las lecciones necesarias".

El rey Felipe VI ha querido recordar a los fallecidos y el dolor de sus familiares un años después de la DANA que dejó 237 muertos, 229 de ellos en la Comunitat Valenciana, y ha pedido "rigor" y "serenidad" para evitar que esto vuelva a ocurrir.

Lo ha hecho en un funeral de Estado lleno de emoción, en el primer fatídico aniversario de la catástrofe y con la tensión en el ambiente tras los gritos al president Carlos Mazón, que han marcado el acto por su nefasta gestión de la DANA.

"Hoy recordamos, sobre todo, a las víctimas de aquella tragedia porque cada nombre, cada historia, cada persona, forma parte de una memoria que nos pertenece a todos", ha comenzado el rey tras escuchar el discurso de tres víctimas de la tragedia. Por ello, ha dicho, ha considerado "necesario" expresar un "cariño, personal y de toda España".

Acto seguido, Felipe VI ha hecho hincapié en que "es necesario seguir analizando las causas y circunstancias de la tragedia, con el fin de extraer con rigor y serenidad las lecciones necesarias para mejorar nuestra capacidad de afrontar en el futuro otras grandes catástrofes y evitar o minimizar en lo posible sus peores consecuencias".

"Todos deseamos que algo así no vuelva a ocurrir", ha reconocido el rey, quien ha insistido en que "pongamos todos de nuestra parte para impedir que se repita". "Estamos, ahora y siempre, con vosotros", ha añadido.

