Antonio Maestre, tras la venta del ático del lujo: "Ayuso ha salido a hacer populismo del malo del que suele hacer"

El periodista considera que la presidenta de la Comunidad de Madrid se está escondiendo detrás del dolor de los madrileños que han perdido sus casas debido a los incendios después de haber sido pillada "con el ático 'del helado'".

La Comunidad de Madrid va a vender el ático de lujo adquirido en el barrio de Chamberí, solo un día después de que se haya conocido su compra. Además, han anunciado que van a vender más inmuebles para la "reconstrucción de la sierra tras el incendio". Además, Isabel Díaz Ayuso y su pareja, Alberto González Amador, también van a vender su polémico piso.

"Es lo que parece", sentencia Antonio Maestre, "y como es lo que parece, en cuanto han pillado a Isabel Díaz Ayuso ha salido a hacer populismo del malo del que suele hacer". El periodista cree que se compró ese nuevo ático en Chamberí "para uso y disfrute de la presidencia porque estaban vendiendo el ático en el que vive con su novio".

Maestre considera, además, que Ayuso se está escondiendo "detrás del dolor de los ciudadanos de Madrid que han perdido sus casas en los incendios" ya que, en su opinión, "a Madrid no le hace falta vender para recolectar dinero para ayudar a los vecinos". "Madrid tiene recursos suficientes", añade, "pero ahora como la han pillado con el ático 'del helado'... se está escondiendo detrás del dolor de quien ha perdido todo".

"No es capaz de justificar la compra del ático", afirma. Maestre considera que se van a conocer más detalles y esto hará que la presidenta madrileña tenga que dar nuevas justificaciones. En su opinión, además, mucha gente que ha defendido estos hechos van a quedar "colgados de la brocha" y deberán defender lo contrario. "Le va a pasar a muchísima gente", apunta.

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