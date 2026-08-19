Detenido Fernando Cerimedo, asesor de Milei y socio de Negre, por el presunto ataque de sicarios a su expareja

Los detalles El estratega digital argentino está siendo investigado en Bolivia después de que la abogada Nadia Beller recibiera tres disparos en Santa Cruz. La víctima permanece ingresada en una UCI y podría estar embarazada

La detención de Fernando Cerimedo en Bolivia ha generado atención debido a su vínculo con Javier Milei y su implicación en una investigación por tentativa de feminicidio contra Nadia Beller. Cerimedo fue arrestado en el aeropuerto de Viru Viru, tras viajar desde La Paz, y enfrenta una orden de captura por este delito. Beller, atacada por dos hombres que le dispararon y robaron, acusa a Cerimedo de estar detrás del incidente. Cerimedo, consultor en estrategia digital, ha trabajado en campañas políticas en América Latina y está vinculado a investigaciones judiciales en Brasil. Su situación jurídica será determinada por un juez cautelar.

La detención en Bolivia de Fernando Cerimedo, estratega digital vinculado al entorno político de Javier Milei, ha puesto el foco sobre el argentino, que ahora se encuentra bajo investigación por una presunta tentativa de feminicidio contra su expareja, la abogada y activista Nadia Beller, que sobrevivió a un ataque a tiros en Santa Cruz.

Cerimedo fue detenido durante la madrugada del martes en el aeropuerto internacional de Viru Viru, después de viajar desde La Paz. La Fiscalía boliviana ha emitido una orden de captura en su contra por el delito de "tentativa de feminicidio", mientras las autoridades tratan de esclarecer su posible implicación en el ataque.

Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de un hotel de Santa Cruz. Según la Policía y la Fiscalía, dos hombres que vestían como repartidores de comida a domicilio se acercaron a Beller. Uno de ellos le disparó varias veces, mientras que el segundo le robó sus pertenencias antes de huir.

La víctima, de 33 años, recibió tres impactos de bala y permanece ingresada en una unidad de cuidados intensivos de una clínica de Santa Cruz. El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, ha señalado que se encuentra "consciente" y "orientada", aunque continúa bajo "estricta observación" médica. La Fiscalía también ha informado, a partir de la información trasladada verbalmente por Beller, de la posibilidad de que esté embarazada.

La investigación trata ahora de determinar qué relación pudo tener Cerimedo con el ataque. Beller ha acusado públicamente a su expareja de estar detrás de la agresión y de haber enviado a los presuntos sicarios para acabar con su vida. También ha denunciado supuestos episodios anteriores de violencia y otros intentos de feminicidio.

Estas acusaciones forman parte de la investigación y tendrán que ser esclarecidas por las autoridades judiciales. Por el momento, un juez cautelar deberá determinar la situación jurídica del argentino.

¿Quién es Fernando Cerimedo?

Nacido en 1981, Cerimedo es un consultor especializado en estrategia y comunicación política digital. Su nombre adquirió especial relevancia en Argentina durante la campaña que llevó a Javier Milei a la Presidencia en 2023. El propio Cerimedo ha reconocido su experiencia en campañas negativas destinadas a perjudicar la imagen de rivales políticos y se convirtió en una de las figuras más visibles del entorno digital que impulsó al actual presidente argentino.

A través de su empresa de estrategia digital Numen, Cerimedo ha trabajado en campañas políticas en distintos países latinoamericanos. En Bolivia también estuvo vinculado a la campaña de Rodrigo Paz. Aunque desde el Gobierno boliviano han negado que fuera asesor oficial, el portavoz presidencial, José Luis Gálvez, ha reconocido que fue un "colaborador cercano" de Paz durante la campaña de 2025 y que posteriormente continuó trabajando en asuntos concretos de comunicación, aunque sin formar parte de la estructura estatal.

Su trayectoria también está marcada por su vinculación con una investigación judicial en Brasil. A finales de 2024, la Policía Federal brasileña incluyó su nombre en la investigación sobre el intento de golpe de Estado de enero de 2023 contra Luiz Inácio Lula da Silva. En ese procedimiento fue señalado como uno de los responsables de difundir informaciones falsas relacionadas con las elecciones brasileñas de 2022.

Cerimedo aparece mencionado 66 veces en el informe policial de 884 páginas elaborado por las autoridades brasileñas. Su papel se relaciona con la creación y utilización de estructuras digitales capaces de impulsar determinados mensajes y atacar a adversarios políticos en redes sociales.

Fundador de 'La Derecha Diario'

En 2021, Cerimedo fundó en Argentina 'La Derecha Diario', un medio digital de marcada línea ideológica que posteriormente pasó a manos del empresario español Javier Negre. El portal se ha convertido en uno de los medios digitales próximos al Gobierno de Milei y mantiene una línea editorial favorable al Ejecutivo de La Libertad Avanza.

Cerimedo también ha estado relacionado con otros episodios de la política argentina. En 2025 declaró ante la Justicia en la investigación sobre un presunto esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), uno de los casos que salpicaron al Gobierno de Milei.

Su actividad no se ha limitado a Argentina. Cerimedo ha participado en campañas electorales en distintos países de América Latina y ha desarrollado herramientas y estrategias de comunicación digital orientadas a influir en la conversación política en redes sociales.

Su nombre vuelve así al centro de la actualidad, esta vez por una investigación penal en Bolivia que deberá esclarecer su posible relación con el ataque sufrido por su expareja. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, que se ha identificado como amigo de Beller, ha ordenado que el caso no sea declarado bajo reserva. Será ahora un juez cautelar quien determine la situación jurídica de Cerimedo.

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