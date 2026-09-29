Mónica García dice que "no avalarán un real decreto que se quede a medias" y descarta salir del Gobierno por ahora

¿Qué ha dicho? "Seguimos negociando. Ahora no podemos ir con medias tintas ni parches ni soluciones a corto plazo. Hay que regular el mercado de la vivienda", ha asegurado García a unos minutos de comenzar el Consejo de Ministros.

A pocos minutos del Consejo de Ministros, el Gobierno sigue negociando el Real Decreto-ley de vivienda. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha advertido que no respaldarán un decreto incompleto. En entrevista con 'Cadena SER', García subrayó la necesidad de regular el mercado de la vivienda, destacando el aumento de alquileres en los últimos años. Sumar propone contratos indefinidos con renovación automática, a menos que el propietario justifique su uso del piso. García criticó la especulación y señaló la reticencia del PSOE, destacando el clamor social reflejado en manifestaciones y acampadas. Además, mencionó la necesidad de convencer a PNV y Junts, y criticó a la derecha por no abordar el problema. García insistió en que no apoyarán soluciones a medias, enfatizando la urgencia de una regulación efectiva.

A tan solo unos minutos para que tenga lugar el Consejo de Ministros, el Gobierno aún sigue negociando a contrarreloj el Real Decreto-ley de vivienda. La ministra de Sanidad, Mónica García, ya ha avisado: "no avalarán un real decreto que se quede a medias".

"Seguimos negociando. Ahora no podemos ir con medias tintas ni parches ni soluciones a corto plazo. Hay que regular el mercado de la vivienda", ha asegurado García en una entrevista en la 'Cadena SER'.

Así, ha indicado que un punto de fricción con los socialistas en el Gobierno es la "renovación automática". "Creemos que es por donde se cuela la especulación. La sensación de desarraigo de si te van a echar o te van a subir el alquiler", ha señalado la ministra, quien ha insistido en que "en los últimos años se ha incrementado el alquiler entre un 20, 30 o incluso 70%".

En Sumar plantean contratos indefinidos con renovación automática a no ser que el casero pudiera demostrar que va a usar él el piso. "¿Cuál es el motivo para echar a un inquilino si no es que quieres especular? No podemos depender de la buena voluntad de los caseros. Necesitamos un mercado que regule unos precios desorbitados. No es un problema, es un drama", ha apuntado García.

"Estamos en una situación dramática"

La ministra ha asegurado que en el PSOE "ahora están reticentes", aunque insiste en que no sabe "si son conscientes del clamor social", con manifestaciones en diferentes ciudades y una tercera noche de acampada en la Puerta del Sol en Madrid para presionar al Gobierno a que dé respuesta a la crisis de la vivienda.

"Llevamos muchos meses demandando que el mercado de la vivienda se está convirtiendo en un problema social, un problema de salud pública. No son capaces de ver en el punto en el que estamos que hace que el acceso a la vivienda sea casi imposible. La renovación automática es algo que está en casi toda Europa. No es una invención", ha defendido García.

Así, García ha reconocido que, además de llegar a un acuerdo con los socios de Gobierno, "también hay que convencer a PNV y Junts del clamor social, de las familias que dicen 'basta ya" y ha señalado a la derecha por "boicotear" y no "haber puesto un parche" en las comunidades autónomas donde gobierna.

De esta manera, la ministra de Sumar ha hecho hincapié en que "estamos en una situación dramática". "La hemos visto materializada en Maricarmen, pero es la punta del iceberg. Es la situación de muchas familias", ha añadido y ha insistido en que no van a avalar un real decreto "que se quede a medias" ni van a "avalar parches" porque, ha dicho, "necesitamos el antibiótico entero".

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