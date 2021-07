Alemania ha incluido a toda España en la lista de regiones de riesgo por el COVID-19 debido al aumento de contagios registrado en los últimos días. El Ejecutivo desaconseja así a sus nacionales viajar a nuestro país.

La inclusión en la lista de regiones de riesgo -al contrario que las calificaciones de "riesgo por alta incidencia" y "riesgo por variante peligrosa"- no tiene repercusiones directas para los turistas alemanes que se encuentren en España o planeen viajar a España en los próximos días.

Si bien, esto puede suponer un nuevo golpe para el turismo español, ya que puede desincentivar a los turistas alemanes a viajar a nuestro país por miedo a la situación epidemiológica. Además, todo aquel que entre al país deberá hacerlo con el certificado de vacunación o con una prueba negativa en coronavirus.

Uno de los criterios clave para que Alemania declare zona de riesgo una región es que la incidencia acumulada (IA) en siete días supere los 50 casos por cada 100.000 habitantes. Hasta ahora estaban consideradas zonas de riesgo Andalucía, Cataluña, Cantabria, Navarra, La Rioja, Euskadi y Ceuta. Baleares y Canarias, los dos principales destinos de los turistas alemanes en España, no estaban consideradas como tal.

Francia desaconseja las vacaciones en España

Francia, sin embargo, hoy ha desaconsejado veranear en España y no descarta endurecer medidas si la situación epidemiológica se recrudece. "Hay que ser prudente", ha indicado el secretario de Estado para Asuntos Europeos, Clément Beaune, en una entrevista a la cadena 'France 2' en la que ha apuntado que "la pandemia no ha terminado" y ha señalado de forma particular a nuestro país.

"Seguimos especialmente la situación de países donde el aumento es muy rápido. Portugal, España, Cataluña en particular, adonde se dirigen numerosos franceses para las vacaciones", ha alertado recomendando expresamente evitar estos destinos a "los que todavía no han reservado las decisiones".

El Ejecutivo galo no descarta incluso tomar medidas específicas, si bien el secretario de Estado no ha entrado en detalles. "Vamos a decidirlo en los próximos días, pero podríamos tener medidas reforzadas", ha explicado. El temor a la expansión de la variante delta, a la que se la atribuye el empeoramiento de la pandemia en varios países europeos, ha llevado a distintos gobiernos a revisar sus restricciones.

Reino Unido levanta la cuarentena para los vacunados

Sí llegan buenas noticias de Reino Unido, donde han levantado la cuarentena para los británicos vacunados que lleguen de España.

Así lo ha anunciado este jueves el ministro británicos de Transportes, Grant Shapps, durante una intervención en la Cámara de los Comunes. Sí ha recordado que deberán realizarse una PCR antes de viajar al país de destino y dos días antes de regresar a Inglaterra, suprimiéndose así la obligación de hacer un tercer test PCR a los ocho días de la llegada.

Además, aunque los viajeros vacunados completamente estén exentos de guardar cuarentena, el ministro ha dicho que los requisitos son los mismos tanto para los países que se encuentran en la lista verde como para la lista ámbar, en la que se encuentran España, Francia, Grecia o Italia.