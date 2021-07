Los residentes en el Reino Unido que entren en Inglaterra a partir del 19 de julio procedentes de países en su lista ámbar, entre ellos España, no deberán hacer una cuarentena de diez días si han recibido la pauta completa de la vacunación contra la COVID-19.

Así lo ha anunciado este jueves el ministro británicos de Transportes, Grant Shapps, durante una intervención en la Cámara de los Comunes. Shapps ha recordado que deberán realizarse una PCR antes de viajar al país de destino y dos días antes de regresar a Inglaterra, suprimiéndose así la obligación de hacer un tercer test PCR a los ocho días de la llegada.

Además, aunque los viajeros vacunados completamente estén exentos de guardar cuarentena, el ministro ha dicho que los requisitos son los mismos tanto para los países que se encuentran en la lista verde como para la lista ámbar, en la que se encuentran España, Francia, Grecia o Italia.

En la última actualización de los destinos seguros para viajar, el gobierno británico incluyó a Baleares el 24 de junio y por tanto, entró en la lista verde que supone que los pasajeros no tienen que hacer diez días de cuarentena a su regreso al Reino Unido, pero sí en el caso de los destinos en ámbar en ese momento. A partir del 19 de julio, los pasajeros vacunados que viajen a los países en ámbar también podrán prescindir de la cuarentena.

Francia desaconseja las vacaciones en España

Francia, sin embargo, hoy ha desaconsejado veranear en España y no descarta endurecer medidas si la situación epidemiológica se recrudece. "Hay que ser prudente", ha resumido Beaune en una entrevista a la cadena France 2 en la que ha apuntado que "la pandemia no ha terminado" y ha señalado de forma particular a la península Ibérica, donde la incidencia del COVID-19 ha aumentado de en estas últimas semanas.

"Seguimos especialmente la situación de países donde el aumento es muy rápido. Portugal, España, Cataluña en particular, adonde se dirigen numerosos franceses para las vacaciones", ha alertado Beaune, que ha recomendado expresamente evitar estos destinos a "los que todavía no han reservado las decisiones.

El Ejecutivo galo no descarta incluso tomar medidas específicas, si bien el secretario de Estado no ha entrado en detalles. "Vamos a decidirlo en los próximos días, pero podríamos tener medidas reforzadas", ha explicado. El temor a la expansión de la variante delta, a la que se la atribuye el empeoramiento de la pandemia en varios países europeos, ha llevado a distintos gobiernos a revisar sus restricciones.