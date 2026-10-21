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FRANCIA

¿Puede la IA predecir disturbios? Así es el software con el que Francia quiere registrar movimientos de activistas y grupos de presión

Los detalles Las tecnologías recopilan publicaciones en redes sociales y cruzan grandes bases de datos con informaciones de organismos oficiales para tratar de predecir nuevos altercados.

Disturbios en Francia

Con el país patas arriba por las protestas educativas, Francia está trabajando en el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial (IA) para prever nuevos episodios de violencia durante los disturbios. El objetivo sería identificar posibles focos de tensión y localizar a personas que consideran peligrosas.

Estos sistemas servirían para recopilar y analizar publicaciones en redes sociales. Además, algunas de las tecnologías contempladas permiten identificar rostros y geolocalizar dispositivos móviles, así como utilizar imágenes de cámaras de seguridad para seguir los movimientos de personas concretas. Luego, estos datos se triangularían con registros de organismos oficiales, por ejemplo, los antecedentes penales de una persona. Con todo esto, las autoridades buscan identificar individuos y grupos que potencialmente puedan ocasionar disturbios.

El uso de estas tecnologías no se limita a Francia. China y Estados Unidos también emplean sistemas de vigilancia basados en datos e inteligencia artificial. En el caso estadounidense, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha recurrido a herramientas similares para perseguir a personas migrantes.

Estas prácticas plantean interrogantes sobre la privacidad y los derechos fundamentales. La normativa europea establece límites al uso de sistemas de IA para la vigilancia y la identificación biométrica, especialmente cuando se trata de monitorizar a personas concretas.

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