Milei justifica no reunirse con Felipe VI por una "imposibilidad de agendas" aunque Casa Real rechazó su petición

Los detalles Según ha explicado la Casa Real, para que el presidente argentino pudiese mantener un encuentro con el rey, también tendría que reunirse con Pedro Sánchez.

Javier Milei se reunió con Isabel Díaz Ayuso en Madrid, pero no logró concretar un encuentro con el rey Felipe VI debido a que no se reunió previamente con Pedro Sánchez. La Casa Real aclaró que para reunirse con el monarca, era necesario un encuentro previo con el presidente del Gobierno, algo improbable tras los insultos de Milei hacia Sánchez. Aunque Milei justificó la falta de reunión por problemas de agenda, la realidad es que no cumplió con el protocolo requerido. A pesar de esto, Milei afirmó tener una excelente relación con el rey y expresó su deseo de reunirse en futuras visitas.

Javier Milei ha mantenido este miércoles una reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y también ha intentado aprovechar la visita a España para hablar con el rey Felipe VI, aunque no lo ha conseguido por no reunirse antes con Pedro Sánchez.

El encuentro finalmente no se ha producido, a pesar de que el gabinete del presidente argentino pidió informalmente una audiencia. Según ha explicado la Casa Real, le respondieron a su solicitud que, para poder celebrar reunión con Felipe VI, tenía que mantener otra con el presidente del Gobierno. Esta era de antemano una posibilidad muy poco probable, y más después de los insultos dirigidos contra Sánchez.

Así, no es cierta la justificación esgrimida por el argentino de que no ha habido reunión por una "cuestión de agendas". Milei ha afirmado que "por distintas circunstancias" no ha podido ver al rey.

Ha asegurado tener "una relación excelente con él" y ha mostrado su deseo de que "en alguna de las visitas tener la posibilidad de visitarlo aquí". "No es una cuestión de no voluntad, sino que es una cuestión de imposibilidad de agendas", ha expresado.

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